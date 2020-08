A 121 años del nacimiento de Hitchcock, recordamos sus 5 mejores películas

Hitchcock comenzó su carrera en Londres con filmes mudos como “The Lodger: A Story of the London Fog” (1927) que le hicieron ganar prestigio como uno de los mejores cineastas británicos. Alfred continuó haciendo historia con los primeros filmes sonoros gracias a los cuales en 1939, fue convocado por Hollywood, donde un año más tarde lanzó dos de sus películas más reconocidas, “Foreign Correspondment” y “Rebecca”. Esta última ganó Mejor Película en los Oscars del 41’ y también recibirá una adaptación de Netflix con Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again) como la protagonista a fines de octubre próximo.

Hitchcock-Truffaut.jpg

Con una filmografía que incluye más de 50 películas a lo largo de seis décadas, Alfred Hitchcock se consagró no solo como uno de los mejores cineastas de la historia, sino también la condición de maestro de este arte. En 1962 el director francés François Truffaut (The 400 Blows) le realizó una entrevista y la publicó luego en 1966 en el libro "El cine según Hitchcock". En 2015, se realizó un documental sobre ese reportaje, del que participaron cineastas como Martin Scorsese (Goodfellas), David Fincher (Fight Club), quienes manifestaron el impacto de Hitchcock en sus obras, reflejando la marca que este creador dejó en la industria

A continuación, recomendamos sus 5 mejores películas:

Rebecca (1940)

Rebecca.jpg

Rear Window (1954)

RearWindow.jpg

Vertigo (1958)

Vertigo.jpg

North by Northwest (1959)

North By Northwest.jpg

Psycho (1960)

Psycho.jpg