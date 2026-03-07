Abogacía Activa lanzó su campaña para las elecciones de autoridades del Colegio de Abogados de San Martín

La defensa real de los honorarios, disponer de salas para atender a clientes y mantener audiencias virtuales, capacitación gratuita en nuevas tecnologías, contar con un predio deportivo y recreativo y que se ponga fin a las reelecciones indefinidas en la entidad, son los principales ejes de las propuestas de Abogacía Activa.

Tras la reunión en la sede del Colegio de Abogados de San Martín, Amantía sostuvo que "nos encontramos para empezar a planificar las elecciones que son en mayo y me sorprendió la gran convocatoria de abogados que trabajan de abogados, que vinieron desinteresadamente y que hace años que no participaban”.

Al respecto, el candidato del espacio opositor a la actual conducción, manifestó que "hay matriculados que se integraron recientemente y quieren formar parte de este proyecto, sobre todos muchos jóvenes".

“Proponemos un Colegio manejado por abogados. Hoy todos estamos sufriendo que se lo use como un trampolín político”, expresó el postulante por Abogacía Activa, quien agregó que "buscamos principalmente tener servicios y espacios para ejercer la profesión".

Desde diciembre, Roberto Amantía y un grupo de profesionales que lo apoyan decidieron organizarse en un nuevo espacio ante "el proceso de total estancamiento que atraviesa el Colegio de Abogados de San Martín y que no se adapta a las necesidades actuales del sector".