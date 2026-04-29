Un hombre fue asesinado a tiros en una pelea por interrumpir el tránsito

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Un hecho violento registrado la mañana del jueves 24 de abril en Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, Guatemala, quedó captado en video con… pic.twitter.com/CAL4q9D04t — Alerta Noticias (@alertanoti) April 25, 2026

La situación se intensificó en cuestión de segundos. En el video se ve cómo, en medio de la tensión, Cruz es atacado a tiros. La secuencia evidencia la rapidez con la que el conflicto pasó de una discusión a un hecho violento.