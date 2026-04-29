Un hombre fue asesinado a tiros en una pelea por interrumpir el tránsito

Un hombre de 35 años murió tras ser baleado en medio de una riña vial en Guatemala. El hecho quedó registrado en un video que muestra la escalada del conflicto.
Un episodio de violencia vial terminó con la muerte de un hombre en la localidad de "El Progreso", en Guatemala, y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Las imágenes muestran a la víctima, identificada como Lubin Cruz, de 35 años, en medio de una discusión con los ocupantes de un camión. Según se observa, el hombre portaba un arma mientras intercambiaba palabras con los otros involucrados.
La situación se intensificó en cuestión de segundos. En el video se ve cómo, en medio de la tensión, Cruz es atacado a tiros. La secuencia evidencia la rapidez con la que el conflicto pasó de una discusión a un hecho violento.
Tras el ataque, el hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital General San Juan de Dios.
Pese a los intentos médicos por estabilizarlo, Cruz murió debido a la gravedad de las heridas. El caso generó conmoción por la crudeza de las imágenes y la violencia del episodio.
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