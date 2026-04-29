Misiones: Un prestamista asesinó a tiros a un mecánico por una deuda

El crimen ocurrió en la ciudad de San Pedro y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima recibió varios disparos frente a su taller mecánico y murió en el hospital.
Un mecánico de 50 años fue asesinado a tiros en la ciudad misionera de San Pedro durante una discusión por una deuda con un prestamista. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el frente del domicilio de la víctima y permitió identificar y detener al presunto autor del crimen.
La víctima fue identificada como Daniel Kaiser, conocido como “El Negro”, mientras que el acusado es Andrés Winck, de 46 años. El hecho ocurrió cerca de las 16 en el barrio 29 de Junio, donde Kaiser trabajaba en su taller mecánico.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el pasado lunes, ambos hombres mantenían una discusión en la vía pública vinculada a una deuda que Kaiser tenía con Winck. En medio del intercambio, el acusado sacó un arma de fuego de un morral negro que llevaba colgado y comenzó a disparar.
Las imágenes registradas por la cámara de seguridad muestran que Winck efectuó al menos cinco disparos contra el mecánico. Los gritos de dolor de la víctima quedaron registrados en el audio de la filmación. Luego, el atacante cambió el cargador y volvió a disparar en otras tres oportunidades.
La esposa de Kaiser salió de la vivienda tras escuchar las detonaciones y encontró a su marido tendido en el suelo, mientras el agresor todavía permanecía frente a él con el arma en la mano. Desesperada, comenzó a pedir ayuda a los gritos.
Personal policial y Bomberos Voluntarios trasladaron al herido al hospital local, donde el médico de guardia confirmó su muerte a causa de las múltiples heridas de bala sufridas durante el ataque.
La investigación quedó a cargo del juez de Instrucción N°1 de San Pedro, Omar Ariel Belda Palomar. En el marco de las primeras medidas, efectivos de la Policía de Misiones detuvieron a Winck y secuestraron una pistola calibre 9 milímetros presuntamente utilizada en el crimen.
En la escena del hecho, peritos de la División Policía Científica de la Unidad Regional XIV recolectaron diez vainas servidas calibre 9 milímetros y restos metálicos compatibles con proyectiles.
Además, durante un allanamiento en la vivienda del sospechoso, la Policía secuestró un teléfono celular, ocho cartuchos calibre 9 milímetros y una moto Rouser Bajaj 220 cc, vehículo en el que Winck había llegado hasta el taller mecánico. El juez también ordenó el secuestro del celular de la víctima para incorporarlo a la causa.
comentar