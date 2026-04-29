Misiones: Un prestamista asesinó a tiros a un mecánico por una deuda

Las imágenes registradas por la cámara de seguridad muestran que Winck efectuó al menos cinco disparos contra el mecánico. Los gritos de dolor de la víctima quedaron registrados en el audio de la filmación. Luego, el atacante cambió el cargador y volvió a disparar en otras tres oportunidades.

La esposa de Kaiser salió de la vivienda tras escuchar las detonaciones y encontró a su marido tendido en el suelo, mientras el agresor todavía permanecía frente a él con el arma en la mano. Desesperada, comenzó a pedir ayuda a los gritos.

Casa donde ocurrió el asesinato La vivienda donde sucedió el asesinato.

Personal policial y Bomberos Voluntarios trasladaron al herido al hospital local, donde el médico de guardia confirmó su muerte a causa de las múltiples heridas de bala sufridas durante el ataque.

La investigación quedó a cargo del juez de Instrucción N°1 de San Pedro, Omar Ariel Belda Palomar. En el marco de las primeras medidas, efectivos de la Policía de Misiones detuvieron a Winck y secuestraron una pistola calibre 9 milímetros presuntamente utilizada en el crimen.

En la escena del hecho, peritos de la División Policía Científica de la Unidad Regional XIV recolectaron diez vainas servidas calibre 9 milímetros y restos metálicos compatibles con proyectiles.

Además, durante un allanamiento en la vivienda del sospechoso, la Policía secuestró un teléfono celular, ocho cartuchos calibre 9 milímetros y una moto Rouser Bajaj 220 cc, vehículo en el que Winck había llegado hasta el taller mecánico. El juez también ordenó el secuestro del celular de la víctima para incorporarlo a la causa.