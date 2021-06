Alexander Medina: "Merecemos algo importante"

Con respecto al mercado de pases destacó: “Somos optimistas para en el corto plazo poder sumar refuerzos a este buen plantel que ya tiene Talleres”.

“Nos gusta trabajar con los jugadores, pero no es fácil la adaptación porque queremos ciertas cosas y algunos vienen de otro estilo. Eso conlleva días y tiempo de trabajo, que es lo que necesitamos ahora para poder preparar a los futbolistas que vengan”, agregó.

Si bien Medina señaló que hay negociaciones activas dentro del club de Córdoba, prefirió no dar nombres de los jugadores que se encuentran en la lista como posibles refuerzos. Al único que nombró fue al delantero Franco Troyanski, actual jugador de San Lorenzo, y declaró que: "Yo lo tenía en la lista. Hablé con él y me dio la palabra que iba a venir, pero hace unos días que no sé más nada. Cuando hay una palabra me gusta que se cumpla y cuando no es así prefiero que no vengan porque hay dudas. Se está dilatando el tema. Pero tampoco pierdo la energía si no se da”.

El DT uruguayo habló sobre su sueño de poder dirigir la selección de su país, además de elogiar al actual entrenador Oscar Tabárez. "El Maestro es un sentimiento digno de admiración. Está dejando y va a dejar una huella muy marcada de nuestro país futbolero. Dirigir la selección uruguaya sería uno de los orgullos más grandes. Como jugador pude vestir esa camiseta en pocas oportunidades”.



"Pero me queda mucho camino por recorrer todavía y ojalá que lo pueda conseguir. Pero eso va a llegar cuando tenga una preparación importantísima para cuando me toque poder estar a la altura”, finalizó.