Argentina busca su mejor posición en el Mundial de handball U17

El equipo al mando de Eduardo Gallardo y Pablo Robledo, con el arquero de Esteban Echeverría Nehuén Mazzaferri en el plantel, batalló durante los 60 minutos, aunque no pudo sostener el ritmo frente al conjunto europeo, uno de los favoritos a quedarse con la 1º edición del certamen U17.

Los cadetes, que venían de ganarle a Puerto Rico e Irán, terminaron en el segundo lugar del Grupo C pero fueron desfavorecidos por la diferencia de gol final durante la fase de grupos (+5) con respecto a Qatar, segundo del grupo B (+12), que finalmente se quedó con un lugar en semifinales.

Agustín Refojos, que marcó 6 tantos, fue el máximo goleador de una Selección que desde el comienzo sufrió la potencia del ataque teutón si bien pudo reaccionar en el cierre del primer tiempo para descontar e irse 21 a 11 al descanso. En el complemento, Argentina continúo la lucha pero Alemania fue contundente para ampliar la brecha.

En la continuidad del Mundial, los cadetes afrontarán sus últimos dos partidos por la definición de los puestos 5º al 8º. Estados Unidos, que terminó como el mejor tercero, será el rival de los chicos, en tanto que el sábado enfrentarán al ganador o perdedor del duelo entre Brasil y Túnez.