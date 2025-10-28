Sorpresa: el estadio Diego Armando Maradona de La Plata cambió de nombre

Claudio Tapia anunció la novedad ante los dirigentes presentes, destacando el carácter simbólico del cambio: "El Estadio de La Plata pasará a llamarse Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina".

En el acto estuvieron presentes figuras históricas del fútbol argentino, representantes de los planteles campeones de 1978 y 1986, entre ellos Julio Villa, Alberto Tarantini, Ubaldo Fillol, Omar Larrosa, Luis Islas y Héctor Enrique, quienes acompañaron la decisión que busca rendir homenaje al legado de la Selección.

El estadio, cuya gestión quedó en manos de la AFA a través de un convenio con el Ejecutivo bonaerense, había sido rebautizado en diciembre de 2020 con el nombre de Diego Maradona, tras la muerte del ídolo. Ahora, con el nuevo agregado, se busca vincular ese tributo con las tres estrellas obtenidas por Argentina.

Originalmente conocido como Estadio Único, fue proyectado en los años 90 e inaugurado en 2003, con la intención de que tanto Gimnasia como Estudiantes disputaran allí sus partidos como locales. Sin embargo, el Lobo optó por seguir en El Bosque y el Pincha lo usó hasta que finalizó la construcción de UNO, dejando al Único con un perfil más ligado a eventos especiales y partidos de selecciones.

La modificación del nombre apunta también a consolidar la identidad de un escenario cada vez más asociado a la actividad internacional, ya que ha albergado duelos de Copa América, Eliminatorias y competencias juveniles, además de recitales y eventos culturales. Con este cambio, la AFA busca fortalecer su marca institucional, mientras sostiene su presencia en el territorio bonaerense, con un estadio de primer nivel al servicio de sus principales competencias y selecciones nacionales.

