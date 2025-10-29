El huracán Melissa azota Cuba, pero con menor intensidad que a Jamaica

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el vórtice del huracán tocó tierra cerca de la ciudad de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba. El impacto se produce después de que Melissa azotara Jamaica el martes como uno de los huracanes más potentes registrados en el Atlántico, con vientos de 295 km/h.

El gobierno cubano evacuó a más de 700.000 personas ante la llegada de la tormenta. Se mantiene una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Trayectoria y daños

A primera hora del miércoles, Melissa se movía en dirección noreste a 16 km/h. Se prevé que cruce la isla durante la mañana y ponga rumbo hacia las Bahamas más tarde el miércoles. También hay un aviso de huracán activo para las Bermudas.

El NHC advirtió que las intensas lluvias podrían causar "numerosos deslaves" (deslizamientos de tierra) en zonas montañosas y una marejada ciclónica (inundación costera) de hasta 3,6 metros (12 pies) en la región.

El presidente Díaz-Canel calificó a Melissa como "el huracán más potente que jamás haya golpeado la isla" y advirtió que habrá "muchos daños".

Destrozos en Jamaica y siete muertos en el Caribe

Mientras Cuba recibe el impacto, Jamaica comienza a evaluar los daños. La tormenta dejó "bajo el agua" la parroquia de St. Elizabeth, causó daños en cuatro hospitales (obligando a evacuar a 75 pacientes) y dejó a más de medio millón de clientes sin electricidad.

La tormenta ya ha causado al menos siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.