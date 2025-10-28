Se casó Reynaldo, el viudo de Adelfa, con un joven que conoció en la cárcel: "Ella estaría feliz"

Lo hizo en la provincia de Santa Fe, donde actualmente reside tras recuperar su libertad condenado en su momento por narcotráfico, y radicarse en el interior del país. Rodeado de familiares y de amigos, en la ciudad de Coronda, el ex mediático se casó con Javier Elías Salazar, a quien define como su “gran amor”.

A casi dos décadas de su fama que lo instaló en los medios de comunicación, Reinaldo contó que conoció a su ahora flamante esposo durante su paso por la cárcel, en donde estuvo privado de su libertad tras ser atraparon con cinco kilos de cocaína. Y que la relación amorosa con Javier se terminó de sellar cuando ambos recuperaron la libertad.

“Me casé con un chico de 26 años. Nos conocimos dentro de la cárcel. Es una persona maravillosa, el amor de mi vida. Nunca quise a nadie como lo quiero a él”, compartió Reynaldo, en una nota con un medio local. En el plano inmediato, reveló que seguirá viviendo en Santa Fe: “Me quedo en la provincia, como desde el día que nací. Quiero disfrutar la vida, empezar una vida tranquila con mi marido, mis amigos y mi familia”.

LOS PLANES DE REYNALDO

"Me gustaría tener un hijo, adoptar. Darle algo a alguien que no tenga dónde vivir”, adelantó Reynaldo, sobre uno de sus grandes objetivos, de cara al futuro, ya casado ante la ley.

reynaldo, nota Reynaldo Wakeke se casó con Javier Elías Salazar, en Coronda, provincia de Santa Fe.

Y, además, también explicó por qué eligió bajo perfil de exposición, tras recuperar su libertad: “Nunca hice prensa cuando salí en libertad por mi familia y por mi vida. Pero ya que están acá, les digo que hoy empiezo una etapa distinta”.