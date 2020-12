Argentina en la cima del pádel por Belasteguín y Tapia

La final se disputó en la ciudad española de Menorca y el marcador a favor de la dupla nacional para vencer a la pareja española número uno del mundo fue de 6-3 y 7-6 (11) . De esta manera, Belasteguín y Tapia se convirtieron en el maestro más veterano y más joven de toda la historia del circuito.

ASÍ FUE LA CONSAGRACIÓN DE LA DUPLA ARGENTINA BELASTEGUÍN - TAPIA EN EL WORLD PADEL TOUR DE MENORCA:

Según lo anunciaron luego de la victoria, en la que se los vio muy emocionados por el título obtenido, la competencia en Menorca fue la última presentación en conjunto de los argentinos, quienes comenzaron a compartir equipo desde 2019.

Fernando Belasteguín tiene 41 años, es oriundo de Pehuajó y se convirtió en el maestro más veterano de la historia del World Padel Tour, mientras que Agustín Tapia, de 21 años, nacido en Catamarca, es el competidor más joven en consagrarse de dicho circuito.

Luego de la consagración, Fernando Belasteguín expresó: "Terminar este año y medio con Agustín Tapia así parece un cuento de hadas. La relación que hubo fue más de padre e hijo. Me devolvió la ilusión, me la contagió y me obligó a tener que exigirme cada día para jugar con chicos veinte años más jóvenes que yo. Lo vamos a recordar siempre".

En tanto, por la rama femenina las españolas Gemma Triay y Lucía Sainz se quedaron con el trofeo de maestras al vencer en el match final a sus coterráneas Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, por 6-4 y 6-3.