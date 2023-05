TC 2000: Ignacio Montenegro y Julián Santero festejaron en Rosario

La acción en Rosario comenzó con la victoria de Montenegro, quien se impuso en los últimos metros en un caliente mano a mano con Facundo Ardusso (Honda), el segundo del podio. En tercer lugar, en tanto, terminó Franco Vivian, de Chevrolet.

En la segunda carrera del domingo, Santero (Toyota) se llevó la victoria secundado por Facundo Marques (Renault), mientras que completó el podio nuevamente Vivian. De esta manera, Santero le dio a Toyota la primera victoria del año.

Cabe aclarar que no estuvieron en esta final Facundo Aldrigheti, Javier Scuncio Moro y Mariano Pernía debido a que no lograron recuperar sus autos tras haberse accidentado en la primera.

Además, quien no pudo decir presente en la jornada en suelo rosarino fue el líder del campeonato, Leonel Pernía, por cuestiones de salud.

"Tuve un dolor en el pecho, que no fue un infarto ni me sacó el aire, pero por momentos la puntada era más aguda. Lo llamé al doctor Pedro Bressi el sábado a las 6.30 y empezamos con los estudios. Hice una tomografía por contraste y las arterias están OK", explicó Pernía.

Y añadió: "Resultó ser una pericarditis, que es una inflamación de la membrana que recubre el corazón. Es probable que haya sido viral. Quizás tenga relación con el Covid. Pero dio todo bien".

De cara a lo que viene, indicó: "Cuando tenés un episodio así, automáticamente se cae la licencia médica de la CDA. Debo gestionarla otra vez. En cuanto a la ACTC, tengo que ir a la Fundación Favaloro a hacerme los estudios. Igual, el lunes voy a ver a mi cardiólogo".

No obstante, Pernía se mantiene en lo más alto de la tabla en la temporada del TC2000 con 117 puntos, al tiempo que Montenegro lo escolta con 108 y Santero aparece tercero con 92 unidades