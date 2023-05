Países Bajos: se suspendió un partido por invasión y bombas de humo

Hinchas del Groningen invadieron el campo y lanzaron bombas de humo en protesta por el descenso del equipo y el partido ante Ajax se suspendió a los 10 minutos.

La Liga Eredivisie de Países Bajos vivió una jornada caótica por un lado, y de celebración por otro. Es que en el marco de su tregesimosegunda fecha, Feyenoord se consagró campeón del certamen tras golear 3-0 a Go Ahead, pero el Groningen vs. Ajax no fue para nada alegre: el encuentro se suspendió a los diez minutos por invasión y bombas de humo negro en el campo de juego.