Beccacece abrió las páginas de su cuaderno de táctica

Primero que nada, habló de lo que es lo más llamativo de sus equipos: el juego a partir de una idea y no de la abundancia de recursos. En este sentido, manifestó: “Tratamos de adaptarnos a lo que tenemos y hacer caso a esta idea que sentimos, que es la de pasar el balón, la de tratar de protagoniza. Lo hemos logrado más de local que de visitante. Afuera hemos competido más desde la presión, desde la intensidad y desde el juego, pero no tan continuo”

Además, sobre lo que orienta los trabajos de preparación, el rosarino contó: “Vamos a intentar cada vez acércanos más a esa sensación de ser superiores. A veces les digo a los chicos que si el rival de mejor que vos, no queda otra que aceptarlo. A veces uno no tiene una buena tarde y tiene que saber transitar ese momento en el cual no alcanza su plenitud y eso también es madurar y eso también es parte del proceso”. Sin marearse por los elogios y con la idea de trabajar en el concepto aún con los buenos resultados a cuestas, Beccacece anticipó: “Yo no puedo decir que Defensa siempre va a jugar bien, pero sí que va a intentar a hacerlo. Va a intentar tener jugadores que piensen de manera natural y espontanea, o interprete este juego posicional de saber que es muy importante también tener a un compañero parado en un lugar fijando una marca para que otro reciba y todas las cosas que tienen que ver con el juego de conjunto y colectivo”.

Y sobre esta estrategia, amplió: “Tuvimos una charla muy linda en la que marcábamos esta tendencia, cómo un mismo pase aplicado con la misma técnica y el que recibe con un mismo control, pero sin alguien que fije la marca termina interviniendo el rival y arruinándolo todo. Generalmente nadie ve al jugador que está arriba, solo, esperando. Pero es tan importante como el jugador que da el pase o el que lo recibe”.