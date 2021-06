Boxeo: La Tigresa no se dejó cazar

La formoseña, que ya no posee más títulos mundiales al ser despojada del supergallo FIB el año pasado por no defenderlo, había recibido una tentadora oferta por 17.000 dólares que no aceptó porque le exigían que llegue apenas dos días antes del combate, que iba a ser un viernes, es decir, que llegara el miércoles; el jueves el pesaje y el viernes la pelea, a lo que Ramón Chaparro –su marido y DT- dijo que no, porque el vuelo -con escalas incluidas- tardaba cerca de 24 horas, y eso más el cambio de horario, sería un sacrificio que a esta altura de su carrera, a los 44 años, no estaba dispuesto a padecer.

Por algo similar también rechazaron la defensa en octubre del año pasado –que la FIB dispuso como obligatoria de la noche a la mañana, en plena pandemia- contra una kazaja, cuando Marcela se estaba recuperando de una neumonía y no llegaba con los tiempos, por lo cual también se bajó. Dos peleas en 8 meses.

Tal vez no esté la cosa para demasiadas pretensiones en estos momentos, pero es lo que hay, o lo que aparece, con algo de aprovechamiento de circunstancias, como pasa siempre. Tanto a la kazaja (Tatyana Zrazhevskaya) como a esta danesa Thorslund, le estaban buscando rival a como dé lugar, sin importar quién.

La kazaja finalmente se consagró campeona interina gallo CMB en marzo de este año, al vencer por puntos a la mexicana Estrella Valverde (que con la Tigresa acá perdió por KOT 6 y con varias argentinas cayó también). La danesa, previo a Acuña tenía pactada una pelea ante la entrerriana Débora Dionicius que se cayó, y ahora tras el “no” de Acuña enganchó a la mexicana Jasseth Noriega, una minimosca natural.

La gente de Chino Maidana Promotions no obstante le prometió a la Tigresa otra pelea en Arabia Saudita próximamente, bajo mejores condiciones. Pero el mundo del boxeoen pandemia genera todas estas irregularidades permitidas en las que hay que agachar la cabeza.