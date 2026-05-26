Se interrumpirán durante 6 meses los servicios de la Línea Sarmiento entre Once y Caballito

Es por la renovación de 7 kilómetros de vías, según lo establece una licitación cuyos sobres se abrirán a fines de julio. La obra podría comenzar recién en un año.
Durante 6 meses, los trenes de la Línea Sarmiento no tendrán como terminal a Once, sino a Caballito, a raíz de la renovación de 7 kilómetros de vía y la construcción de tres puentes de refuerzo sobre un túnel peatonal que unía la calle Ecuador y que fue clausurado hace varios años. Así lo establece la licitación pública 12/2026 de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, que determina que el 20 de julio se abrirán los sobres con las ofertas de los interesados.
Cuándo se concretarán los trabajos, es imposible de saberlo, ya que desde ese último trámite hasta que comiencen puede pasar un año, o más, como ocurrió con otros emprendimientos. Pero el hecho de que Caballito pase a ser la cabecera implicará un grave trastorno para los miles de usuarios que llegan diariamente hasta Once: se incrementará el tiempo de viaje y el costo para llegar a la terminal histórica del Sarmiento.
Resulta llamativo, además, el plazo para la obra, que parece ser una constante en los nuevos emprendimientos: los tiempos muy extendidos. Y los usuarios de la Línea Sarmiento lo sufren: desde hace casi un año, los servicios nocturnos se ven recortados, tanto a última hora como a la madrugada, por emprendimientos ténicos, algo que se anuncia de semana a semana. La nueva restricción, que en principio se aplica entre este martes y el viernes: el último tren a Moreno sale de Once a las 21.13, por lo que los 10 trenes siguientes programados terminan su recorrido en Merlo. Y desde Moreno a Once, el primer tren parte a las 4.25 en vez de las 3.
El recorte de servicios entre Merlo y Moreno ocurre luego de que durante tres días -sábado, domingo y lunes- directamente no hubo servicios entre ambas estaciones (tampoco entre Moreno y Mercedes) con el consiguiente aumento del costo y del tiempo de viaje, que se vio acompañado por el hecho de que el autotransporte no reforzó el servicio: ni entre los puntos citados, ni entre Liniers y Moreno, perjudicando así no solo a los pasajeros de la Línea Sarmiento, sino también a los de los colectivos, según denunciaron los usuarios.
Para toda obra, además, siempre está la posibilidad de que se interrumpa. Ocurrió con la remodelación de la plataforma central de Ramos Mejía, iniciada en 2016 con un plazo de 90 días, que aún no ha sido concluida o con el viaducto de la Línea Belgrano Sur entre Sáenz y Plaza Constitución, que significó la anulación del servicio entre Sáenz y la histórica terminal que era la estación Buenos Aires. Hace semanas, en tanto, se paralizó la renovación de la vía única del ramal Merlo-Lobos de la Línea Sarmiento entre Las Heras y Lobos, iniciada en abril del año pasado, con la interrupción del servicio en ese tramo.