Se interrumpirán durante 6 meses los servicios de la Línea Sarmiento entre Once y Caballito

Resulta llamativo, además, el plazo para la obra, que parece ser una constante en los nuevos emprendimientos: los tiempos muy extendidos. Y los usuarios de la Línea Sarmiento lo sufren: desde hace casi un año, los servicios nocturnos se ven recortados, tanto a última hora como a la madrugada, por emprendimientos ténicos, algo que se anuncia de semana a semana. La nueva restricción, que en principio se aplica entre este martes y el viernes: el último tren a Moreno sale de Once a las 21.13, por lo que los 10 trenes siguientes programados terminan su recorrido en Merlo. Y desde Moreno a Once, el primer tren parte a las 4.25 en vez de las 3.