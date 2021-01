Boxeo: Los peleones que vienen

Tal vez Teófimo López, el vencedor de Lomachenko en un pésimo fallo, pueda competirle si se lo programa contra el propio Davis, más que nada por el lugar le sacó al ucraniano en su duelo, y por los títulos que posee entre los ligeros (casi todas las coronas). Y por su estilo más frontal que el del gran ex púgil olímpico.

Pero si hablamos de lo sucedido sobre el ring, Loma mostró ser más que Teófmo, pese a su amarretismo. Y justamente por ese estilo defensivo y pulcro probablemente pueda complicar más a Gervonta, potencial Nº 1 libra por libra del momento, no reconocido.

De lo que no hay dudas es que entre los ligeros se concentra hoy lo mejor y más parejo del mundo, y a ello habría que agregarle a Devin Haney, rey del CMB, y Ryan García, interino CMB. Hay varios más dando vueltas de excelente nivel como Javier Fortuna, pero con estos alcanza.

Lo que no queda claro -o no se sabe muy bien-, es si Gervonta es superpluma o ligero, ya que posee ambas coronas de la AMB. No se sabe entonces si va por el lado de este grupejo ligero, o por su otra división (superpluma), donde están los campeones Miguel Berchelt (CMB), Jamel Herring (OMB) y Joseph Díaz (FIB), además del invicto azteca Oscar Valdez, que en otro peleón esperadísimo enfrentará el 20 de febrero próximo a su compatriota Berchelt, por la corona que éste posee en el CMB. ¿Y si el ganador va contra Gervonta en superpluma?

Sea como fuere, son las dos categorías más concretas y con más “hambre” de enfrentamientos y variantes de la actualidad. Las otras, puro bla bla.

La welter, que podría ser la otra, no define nada aunque desde hace bastante se amaga entre Terence Crawford, Manny Pacquiao y Errol Spence Jr. Mikey García quedó algo relegado con su derrota ante Spence, pero la que interesa (Crawford- Spence) no se hace. El otro que se sumaría a esta trilogía sería el joven yanqui de 22 años Vergil Ortiz Jr, con 16-0-0, 16 KO.

La de los pesados es un circo entre Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder y Andy Ruiz, donde todos demostraron su Talón de Aquiles en algún momento, y la mediano perdió algo de interés con la renuncia a su corona (franquicia CMB) del Canelo Álvarez, de quien se ignora en qué peso seguirá su carrera. Como rival suyo lo único que interesa hoy es Jermall Charlo, y el pegador Eder Berlanga, 16-0-0, 16 KO, todos en el 1º round, pero en este caso sería en supermediano, actual corona del Canelo por la AMB.

La pandemia desorganizó un poco todo, especialmente los campeones mundiales con sus fechas y defensas obligatorias. Además introdujo el show predominante por sobre las reglas fijas y estrictas, donde pesa más la opinión de la TV, y lo que es peor, de las redes sociales y plataformas de internet.

No obstante, los organismos no deben descuidar sus formas, sus reglas, y su prolijidad. Tampoco desunirse en la cruzada de ser quienes ostentan el control -mientras sea coherente, o pretenda serlo-.

Pero lamentablemente, esto no está pasando. Desde hace bastantes meses, sin ir más lejos, el CMB dejó de publicar en sus ránkings a los campeones de la AMB –NdeR: lo hace a un costadito, debajo y con letra chica, como una nota al pie-. La AMB sin embargo sí publica los campeones de las demás entidades, incluyendo a los del CMB, como hacen todas.

El CMB hace un tiempo que ha perdido un poco el rumbo en muchas cuestiones desde la muerte de Don José Sulaimán. Y su hijo Mauricio, su heredero, no posee su visión ecumenista y de vanguardia. Explicó en su momento que la AMB tenía varios campeones y por eso no podía poner en su página a uno sólo, porque era un lío. Sin embargo ellos también tienen más de uno en varios pesos.

Sin ir más lejos, Sulaimán Jr tuvo que aclarar hace uno días que Teófimo era el indiscutible campeón ligero de su organismo (figura como “campeón franquicia”). Tendría que avisarle a los suyos, porque en su propia página web figura Devin Haney. Y el sábado se le sumó un interino: Ryan García. ¿En qué quedamos, Don Mauricio?