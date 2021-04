El presidente de la AMB, Gilbertico Mendoza, habló de todo

Por eso se realza la palabra del venezolano Gilberto Mendoza (h), más conocido como Gilbertico, presidente de la AMB -a punto de cumplir 100 años en 2022-, la entidad más antigua del mundo del boxeoy madre de todas las que vinieron luego, en una jugosa nota que le dio al programa “Planeta Boxing Radio”, de Radio CAD (Confederación Argentina de Deportes).

Estos son algunos de sus claros conceptos extraídos, que regaló sin demagogias ni hipocresías:

1) Que Palmetta es más que TNT en estos momentos, según su observación boxística.

2) Que en la controversia entre el Chino Maidana y su ex manejador, el promotor Sebastián Contursi, por “un vuelto” en el tema de los guantes de la pelea ante Floyd Mayweather –donde el yanqui se los bochó a cambio de 1,5 palos verdes, que según Maidana eran 2- tiene razón “uno de los dos” –según la lectura de este cronista, lo cree inocente a Contursi-.

3) Que Brian Castaño puede vencer por KOT a Jermell Charlo si lo ataca sostenidamente y se cuida de las contras.

4) Que los que manejan el boxeo son los promotores y la TV. La AMB no tiene peso porque las entidades mundialistas van en 3º lugar.

5) Que va a estudiar el tema FEDEBOL y títulos regionales.

6) Que no coincide con la forma en que se resolvieron las plazas para los JJOO de boxeo.

7) Que suspendería los JJOO.

8) Que introduciría el conteo de pie si esto contribuyera a atenuar las lesiones en el boxeo.

9) Que armaría una liga de campeones, ya sea en Sudamericana, o Continental.

10) Que unificaría los campeones mundiales con los demás organismos.

11) Que Brian Arregui –nuestro 69 kg olímpico y ex Oro en los JJOO de la Juventud en Bs As- para ir a los JJOO depende de que el venezolano Gabriel Maestre decida ir o no, y que soporte la presión del gobierno venezolano: “él está siendo presionado por el gobierno venezolano para que Venezuela no pierda esa plaza”.

Demasiadas cosas en lo que boxísticamente quizás sea la nota del año por su contenido.

Para ser más concretos, aquí un extracto de sus jugosas declaraciones, al filo de la corrección política, pero al tope de la sinceridad que le reclamamos a cualquier parte de la dirigencia argentina, sea en lo deportivo o en lo político:

“Si TNT Maidana tiene el apoyo de PBC (Al Haymon) quizás llegue antes que Alberto Palmetta a la pelea de título mundial, pero siendo sincero yo en estos momentos veo con más posibilidades a Palmetta. Estoy hablando boxísticamente”.

“Maravilla-Murata se cayó en lo inmediato por el contexto, no hay planes, no hay fecha, no se puede planificar nada hoy en día, pero si todo camina como venía, después de dos o tres peleas más sí, hay que darle la posibilidad”.

“Castaño tiene chances de ganarle por KOT a Charlo, pero ojo con la contra. Es difícil para él. Cuando a Jermell lo atacan no es lo mismo que cuanto ataca él, así que si Castaño sabe hacer las cosas y lo sostiene, puede ganar por KOT”.

“Maidana y Contursi marcaron un nuevo comienzo de la relación argentina con la AMB, o mejor dicho, no con Argentina, sino con los promotores, la que había con OR (Osvaldo Rivero) en primer término, con quien siempre tuve muy buena relación a pesar de las diferencias. Después conocí a Mario Margossián, a Mario Arano. Hicimos crecer cosas: el KO a las drogas, el Luna Park, y a Maidana en sus comienzos. Viví el proceso. “El Proyecto Maidana””.

“Por eso me compromete la pregunta de quién de los dos tiene razón en el tema del reclamo del Chino. Manejo mucha información por la cercanía con ambos. Muchas cosas de las que leí, las viví, porque estuve ahí y vi, por eso tiene que haber una forma en la que los dos hablen. No sé a qué esfera van a llegar, pero si llegan a judicializarlo me voy a tener que cuidar de hablar. Me gustaría hablar con el Chino, sobre todo del tema de los guantes. Me gustaría tener una conversación privada con él. Es lamentable que dos personas que rompieron moldes hoy tengan esta gran diferencia. Pero hay uno que tiene la razón”.

“No existe la meritocracia. A los JJOO van a ir los que hicieron historia en un período “X”. Maestre va porque fue subcampeón panamericano y campeón como 4 ó 5 años antes. No estoy de acuerdo con este sistema de clasificación. Y hasta creo que disminuyeron plazas”.

“Quise hablar con este ‘Grupo de Trabajo’ que creó el COI, pero fueron muy radicales al respecto. No limitaron calidad, pero sí oportunidades hacia promesas. Por ejemplo, Yoel Finol, que es estrella, no va”.

“Los títulos regionales eran para que ocupen los primeros 5 lugares en el ránking de la AMB y que hagan una eliminatoria mundialista entre ellos. Se desvirtuó y no tengo poder para corregirlo, porque se manejan comercialmente y a todos les conviene eso. Y el que sanciona esas peleas se lleva su comisión. Es así.”

“Yo en mi proyecto no coincido con que se manejen comercialmente. Pero no lo puedo erradicar tan rápido como hizo la UEFA con la Superliga – ¡qué envidia! -. Si yo tuviese patrocinantes lo haría yo mismo con la AMB. Pero quien hoy está a la cabeza del título FEDELATIN es Aurelio Fiengo”.

“La idea del título FEDEBOL era para que pelearan aquellos países donde pasó Simón Bolivar, pero Argentina –NdeR: no es país bolivariano- al tener más boxeadores y poderío en la región es quien los mueve. Y que haya un título en juego siempre seduce más a la TV y a los patrocinantes. No es tan fácil, pero quizás pueda impulsar un cambio de nombre a ese título para hacerlo más genérico. ¿Antes existía el título FESUBOX, o algo así, no? Tengo problemas más importantes, pero prometo anotarlo en mi agenda y hacer algo con esto”.

“Los organismos mundiales somos una mentira. Estamos en 3º o 4º plano. Mandan los promotores con las televisoras, y además el boxeo es uno de los pocos deportes en donde a veces las figuras sobrepasan marcas y valores. Y tienen mucha influencia. La TV los sigue a ellos, como a Mayweather, o al Canelo. La parte comercial domina a la parte deportiva. Entonces, si yo digo esta pelea no va, se van al CMB. Si el CMB dice que no, se van a la OMB, y si no a la FIB. Y si no a la IBO, pero al final la pelea va. Las figuras y los promotores están por encima de nosotros. Hemos sido relegados a un tercer plano”.

“¿La cuenta de protección pie? Soy muy abierto, incluso con el medio punto. Lo apruebo. Pero cuando se los quise decir a los yanquis me tiraron una cachetada. Si la cuenta de pie reduce la posibilidad de un traumatismo posterior, prefiero una cuenta de 8, que paren la pelea y que después si quieren hagan una revancha, antes que se sufra un accidente”.

“Quiero cambiar el modelo total de los organismos mundiales, que tengan peso importante y dejen de ser relegados. Quiero que los organismos regionales peleen por mérito, que se enfrenten al menos los 6 primeros para llegar a campeón. Deberíamos tener un organismo con fines de lucro para poder ayudar a un boxeador. Una Liga Mundial, o al menos sembrar las bases. El boxeo profesional debe estar ligado al amateur, y por suerte ahora lo está, o está empezando. Quiero una junta entre todos los organismos mundiales para hacer torneos y tener un poco más de peso en la parte económica”.