La Tigresa Acuña tiene las llaves

Que sin haber debutado en las huestes de Chino Maidana Promotions volvió con su anterior mánager, Osvaldo Rivero (OR Promotions), también.

Tigresa versus Alderete.jpg

Lo que no se conoce aún es que, según buenas fuentes, la Tigresa en noviembre reabrirá el Luna Parkal boxeo después de 8 años –la última pelea fue Javier “La bestia” Maciel vs Alejandro Falliga y la exhibición del “Roña” Castro vs Marcelo Domínguez arbitrada por Mano de Piedra Durán.

Sería en principio para el viernes 26 de noviembre, aunque un poco dependerá del aforo de entonces en el estadio, de cuestiones políticas que aún se desconocen y pueden cambiar (las elecciones serán un par de semanas antes, el domingo 14), y de las ocasionales rivales (se habla de la ex campeona mundial supermosca y gallo OMB, la porteña Carolina Duer, vencedora de la Tigresa, y hasta de la propia Alejandra “La Locomotora” Oliveras, que perdió por puntos con la formoseña en el Luna e iría por la revancha, siempre y cuando baje de peso).

Son conjeturas por el momento, que dependerán de muchas cosas, entre ellas la bolsa y los pesos. Pero además habría algún título mundial en juego, quizás de la AMB. Lo que sí se sabe es que se quiere hacer un combate de nivel, con protagonistas de renombre.

Mientras tanto, Marcela se prepara con 44 años para reaparecer sin sobresaltos el sábado en Concordia a 6 rounds ante una boxeadora de 38 y casi la misma inactividad (2 años), además de una escueta foja de 3-3-0, 1 KO que parece insignificante, pero que a esta altura alcanza para poner límites de la mano del tiempo. Ya le pasó a Yesica Bopp la semana pasada con una rival también de 6 peleas.

Y por si fuera poco, está familiarizándose con las hornallas, porque las mismas lenguas aseguran que en octubre será participante de Mastercheff Famosos, donde hará gala de su rol de ama de casa que supo ejercer desde muy joven.