Buscan crear la Universidad Nacional de San Vicente

El proyecto se apoya en: Democratización del acceso: La creación de una sede universitaria en el distrito tiene como objeto directo remover los obstáculos económicos, familiares, laborales y de distancia que limitan las trayectorias educativas de miles de jóvenes y adultos locales. Pertinencia territorial: La grilla de carreras y las políticas de investigación científica se diseñarán a partir de un diagnóstico previo del entramado laboral y social de la comunidad, garantizando que los futuros profesionales atiendan las demandas actuales y futuras del desarrollo regional. Articulación y vinculación: Se pautó la necesidad de tejer alianzas operativas entre el sector productivo, las organizaciones culturales y los actores legislativos para asegurar un modelo educativo con alta inserción social y capacidad de innovación.