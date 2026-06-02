Buscan crear la Universidad Nacional de San Vicente

El intendente Nicolás Mantegazza se reunió con el diputado nacional Nicolás Trotta para elaborar el proyecto de ley.
El intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza, se reunió con el diputado nacional Nicolás Trotta y su equipo de asesores con el propósito de avanzar en el diseño definitivo del Proyecto de Ley y el Proyecto Institucional Universitario (PIU) que darán origen a la Universidad Nacional de San Vicente. Durante la jornada de trabajo, los equipos técnicos se concentraron en la formulación del PIU, el documento fundacional que regula los aspectos académicos y organizativos de toda nueva casa de altos estudios. En este marco, se analizaron de manera integral las dimensiones territoriales y socio-productivas necesarias para justificar la inserción de la universidad en la red de educación nacional.
El proyecto se apoya en: Democratización del acceso: La creación de una sede universitaria en el distrito tiene como objeto directo remover los obstáculos económicos, familiares, laborales y de distancia que limitan las trayectorias educativas de miles de jóvenes y adultos locales. Pertinencia territorial: La grilla de carreras y las políticas de investigación científica se diseñarán a partir de un diagnóstico previo del entramado laboral y social de la comunidad, garantizando que los futuros profesionales atiendan las demandas actuales y futuras del desarrollo regional. Articulación y vinculación: Se pautó la necesidad de tejer alianzas operativas entre el sector productivo, las organizaciones culturales y los actores legislativos para asegurar un modelo educativo con alta inserción social y capacidad de innovación.
El impulso de esta nueva universidad pública se produce en un escenario de tensión institucional respecto del financiamiento de las partidas destinadas a las ciencias y el sistema universitario. Desde la administración local y los sectores legislativos que acompañan la propuesta, se remarcó el contraste entre la política municipal y las directrices fijadas por el Poder Ejecutivo Federal. "En un contexto muy difícil de desinversión educativa por parte del Gobierno nacional, el municipio de San Vicente da un paso al frente apostando al fortalecimiento de la educación superior y a ampliar oportunidades para sus vecinos y vecinas", expresaron los referentes al finalizar la mesa técnica.
El acompañamiento del diputado Nicolás Trotta aporta un sustento clave para la viabilidad del debate parlamentario en el Congreso de la Nación. Por su parte, la gestión del jefe comunal ratificó su decisión de sostener la agenda educativa de nivel superior como herramienta fundamental para el crecimiento con equidad, la producción de conocimiento propio y el arraigo comunitario dentro del partido de San Vicente.
La creación de universidades nacionales en el conurbano tuvo su auge en 2009, con las ubicadas en Moreno, José C. Paz, Merlo y Florencio Varela, y tuvo una segunda oleada cinco años después: 2014 en Hurlingham, 2015 en Almirante Brown y en el mismo año en San Isidro. Se sumaron a las existentes en Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Lanús, San Martín y Tres de Febrero, además de las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Avellaneda, Haedo (partido de Morón) y General Pacheco (distrito de Tigre) y la Universidad Provincial de Ezeiza.