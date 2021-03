Champions League: avanzan Porto y Dortmund

Este martes, Juventus superó 3-2 a Porto en tiempo suplementario, luego de igualar la serie al imponerse 2-1 en los 90 minutos, en tanto que Dortmund y Sevilla empataron 2-2 y los alemanes pasaron por haber ganado el cotejo disputado en España.

Por segunda vez consecutiva, Juventus y Cristiano Ronaldo quedan afuera de la Champions en octavos de final. Ronaldo ya la ganó 5 veces pero no logra todavía conseguirla con la camiseta de la Juve.

Dortmund 2 - 2 Sevilla

Borussia Dortmund y Sevilla finalizaron el encuentro de la vuelta, en el Signal Iduna Parck, con un empate de 2-2 . El partido de ida, jugado en el estadio de Sevilla, había finalizado 3-2 a favor del Borussia.

La primera mitad del encuentro arrancó bien para Borussia Dortmund, que abrió el marcador con un gol de Erling Haland a los 35 minutos, terminando así la primer parte con un 1-0 en el marcador.

En el segundo tiempo también se mostró superior en el comienzo el equipo local, que obtuvo una diferencia en el marcador con un nuevo tanto de pena máxima de Erling Haland, que completaba así un doblete en el minuto 54. No obstante, el conjunto visitante se aproximó con un gol desde los once metros de Youssef En-Nesyri en el minuto 68 y niveló las cosas con otro tanto de Youssef En-Nesyri. Finalmente, el enfrentamiento llegó a su fin con un 2-2, que no les alcanzó a los españoles.

El noruego de 20 años, Youssef En-Nesyria, con sus dos goles anotados para el Sevilla, llegó a 20 goles en 14 partidos, una marca a la cual Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llegaron en más del doble de encuentros.

Juventus 3 - 2 Porto

Luego de la derrota por 2-1 en el partido de la ida, la Juventus llegó al encuentro con la intención de revertir el resultado pero no lo logró avanzar a los cuartos de final.

Fue un partido a todo o nada en el Allianz Stadium entre la Juventus y el Porto. El equipo italiano ganó 2 a 1 en los 90 minutos, pero, en la prórroga, no pudo obtener el pase a cuartos, a pesar de terminar obteniendo la victoria por 3 a 2.

A los 18 minutos del primer tiempo Björn Kuipers sancionó un claro penal a favor del conjunto de Sergio Conceiçao y Sergio Oliveira lo cambió por gol, abriendo el marcador para el conjunto Turín.

En la reanudación del encuentro la Juventus revivió por el golazo de Federico Chiesa. La descarga de CR7 le permitió al italiano festejar el 1 a 1para alimentar las esperanzas de evitar la eliminación.

El volante Federico Chiesa , que deslumbró por el sector izquierdo, selló el 2 a 1 para llevar tranquilidad a Turín.

Tras quince minutos de preocupación en la Juventus, en la segunda etapa del alargue Sergio Oliveira sorprendió a Szczesny con un tiro libre de larga distancia y al nivelar las acciones dejó al Porto al borde de la hazaña, ya que había marcado el segundo gol como visitante. Adrien Rabiot puso el 3-2 rápido pero la Juve necesitaba un gol más y no lo logró.

Mañana se completarán otras dos series de octavos de final. Paris St Germain recibirá a Barcelona, después de haber ganado 4-1 en suelo catalán, y Liverpool será local ante el Leipzig, al que ya derrotó por 2-0 fuera de casa. Ambos encuentros arrancarán a las 17 de nuestro país.