Alfredo Casero se enojó en medio de una nota con Esteban Trebucq y se fue del estudio

De todos modos, el conductor no pudo terminar la entrevista porque el iracundo invitado se sintió incómodo y decidió irse raudamente.

"Yo no puedo hablar si hay quilombo, si hablan me voy a la mierda. Si estoy hablando al pedo, me invitan al pedo", se quejó el actor, que no dudó en levantarse de la silla y abandonar el estudio, a pesar del pedido del conductor que insistía en que se quedara.

"Yo te estoy respetando, yo no me lo banco, vení que yo te estoy respetando. Es otro programa, no tengo nada que ver. Alfredo, yo pedí silencio", expresó Trebucq, sin lograr que Casero regresara al estudio.

El actor salió rápidamente, se quejó mientras se ponía su abrigo, se retiró y se subió al primer taxi que encontró en la calle. "Perdoname, Trebucq", dijo al despedirse.

Según contaron en “Puro Show”, la voz que molestó a Casero fue la de Pepe Ochoa, que estaba impaciente porque ya tenía que comenzar su programa y se habían pasado de su horario.