BAFICI 2022: valor de las entradas, cuáles son las sedes y películas recomendadas

Este año, el festival presentará 290 películas repartidas en las diferentes secciones -de las cuales 223 filmes se podrán ver online- con más de 450 funciones y alrededor de 60 actividades especiales en 15 sedes, con los principales puntos del festival ubicados en el centro de la ciudad, el espacio tradicional de la cinefilia porteña.

Javier Porta Fouz, director artístico del BAFICI, destacó la presencia de realizadores de distintas partes del mundo gracias a la colaboración de embajadas e instituciones y aseguró que esta edición "es un sueño hecho realidad con creces -y agregó-: más allá de eso, si existiera el campeonato mundial de festivales de cine, mucha gente de nuestro equipo estaría en ese equipo mundial".

image.png BAFICI 2022: "Pequeña flor", del argentino Santiago Mitre

El martes 19 de abril será la apertura con la película "Pequeña flor", de Santiago Mitre con Daniel Hendler y Vimala Pons. También se verá el corto "Ahora ya sé dónde encontrarte", de Diego Berakha, que usa imágenes de Google Earth para relatar su historia de vida. Y el mismo día, en el Anfiteatro del Parque Centenario será la apertura del BAFICITO, la sección dedicada al público infantil, con "El ascenso y caída del Chop Chop Show", de Diego Labat.

En cuento a la estructura del festival, el BAFICI ya no tendrá un apartado de Cine Americano y volverá a las tres competencias tradicionales: Internacional, Argentina y Vanguardia y Género.

Algunas de las figuras de esta edición son el surcoreano Hong Sangsoo ("The Novelist's Film"), la francesa Claire Dennise ("Avec amour et acharnement"), el estadounidense Paul Schrader ("The Affairs of Lidia"), el italiano Marco Bellocchio ("Marx può aspettare") y Alain Guiraudie con "Viens je t'emmène", que será la película de clausura de la muestra.

image.png BAFICI 2022: El festival contará con varias actividades especiales

El festival contará con varias actividades especiales. Habrá charlas presenciales y online con invitados internacionales y nacionales, el lanzamiento de cuatro libros y proyecciones aniversario, como el homenaje a los 25 años de la legendaria “Happy Together” de Wong Kar-wai, rodada en Argentina.

En Noches Especiales se presentarán cuatro títulos argentinos inéditos que tendrán su premiere mundial en el BAFICI: "BJ: La vida y locuras de Bosco y Jojo", de Sergio Bonacci Lapalma; "El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas", de Alejandro Hartmann; "Que todo se detenga", de Juan Baldana; y "Telma, el cine y el soldado", de Brenda Taubin.

El circuito central del festival se desarrollará en la zona de la Avenida Corrientes y las salas que tendrán programación y actividades del BAFICI son el Cine Lorca, el Cine Cosmos, el Cine Gaumont, el Multiplex Monumental Lavalle, la Alianza Francesa y la Sala Leopoldo Lugones.

Mientras que el circuito periférico estará comprendido por el Museo del Cine, la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Anfiteatro del Parque Centenario, los Espacios Arte en Barrios y el Buenos Aires Museo.

image.png El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que se realizará entre el 19 de abril y el 1 de mayo

Entradas

El valor de las entrada generales para el festival será de $150. Para estudiantes, jubilados y todas las funciones de BAFICITO y Focos el costo será de $100.

La venta de entradas de manera online comenzará el 15 de abril a las 10 horas en Vivamos Cultura, o personalmente a partir del 18 de abril en las siguientes boleterías: del 18 al 30 de abril en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) de 11 a 22 horas; del 20 al 30 de abril en Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046) de 13 a 21.30 horas; Espacio INCAA Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635) de 12 a 22.30 horas; Multiplex Lavalle (Lavalle 780) de 14 a 23 horas (28, 29 y 30 de abril de 16.30 a 20.30 horas); Cine Lorca (Av. Corrientes 1428) de 13.30 a 23.30 horas.

Para las películas gratuitas que requieren reserva previa se podrá hacer solo de manera online a partir del 15 de abril a las 10 horas en Vivamos Cultura. Para las películas gratuitas sin reservas el ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio.

La programación, links de reserva de entradas y el catálogo se encuentran alojados es vivamoscultura.buenosaires.gob.ar o a través del Whatsapp del asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147.

Películas destacadas

La programación del BAFICI permite ir desde lo más radical del cine de autor hasta exponentes de los más variados géneros, documentales musicales o clásicos restaurados.

· "The Novelist's Film" (Corea del Sur), de Hong Sangsoo (sección Trayectorias).

Prolífico y fascinante, este cineasta surcoreano ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín por este largometraje en blanco y negro que parece un episodio más de su larga saga de historias de artistas (aquí hay un cineasta y una escritora) en medio de sus tribulaciones artísticas y sus angustias afectivas.

· "The Card Counter" (Estados Unidos), de Paul Schrader (sección Trayectorias).

Embed

A los 75 años, el mítico guionista y director estadounidense ratifica el buen momento que atraviesa luego de "First Reformed" (2017) con la historia de William Tell (Oscar Isaac), un ex militar y actual jugador profesional de póker cuya meticulosa y obsesiva vida se derrumba cuando se le acerca Cirk, un joven que busca su ayuda para vengarse de un coronel. Cine de género y cine político en un film inquietante y existencialista con aires de Robert Bresson.

· "Camuflaje" (Argentina), de Jonathan Perel (Competencia Argentina).

El director de "El predio" (2010), "17 monumentos" (2012), "Toponimia" (2015) y "Responsabilidad empresarial" (2020) construyó un documental con algunos elementos cercanos a la ficción con Félix Bruzzone, reconocido escritor y entusiasta runner, como protagonista absoluto.

· "Great Freedom" (Austria-Alemania), de Sebastian Meise (sección Romances).

Premiada en festivales como Cannes, Sevilla, Viennale y Torino, esta película describe la desgarradora historia de Hans Hoffmann (el extraordinario Franz Rogowski, visto previamente en "Victoria", "Transit" y “Undine"), un sobreviviente de los campos de concentración que pasa más tiempo en prisión que fuera de ella por el mero hecho de ser gay.

Embed

· "Avec amour et acharnement" (Francia), de Claire Denis (sección Trayectorias).

La realizadora francesa de películas como "Bella tarea", "35 rhums" y "Un bello sol interior" vuelve a trabajar tanto con Juliette Binoche como con Vincent Lindon en un film sobre los celos y las tentaciones en el seno de un matrimonio de larga data que entra en crisis con la aparición de un tercero en discordia (Grégoire Colin). La película le valió a Denis el premio a Mejor Dirección en la reciente Berlinale.

· Clásicos del cine argentino

"Prisioneros de la tierra", "La cifra impar" y "Bolivia". Estos films claves en sus respectivas épocas se pueden volver a disfrutar en vistoso blanco y negro gracias a copias restauradas.