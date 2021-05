Eastwood nació en San Francisco, California en 1930. Tras acabar los estudios primarios, en plena época de la Gran Depresión, tuvo que ganarse la vida en diversos trabajos: fue leñador, albañil y obrero metalúrgico. Después de pasar cuatro años en el ejército, a partir de 1954 trató de hacerse un lugar en Hollywood como actor secundario.

Embed

En los 60 Clint cobró fama mundial gracias a sus participaciones en el “spaghetti western”, principalmente en las producciones de Sergio Leone. Con un personaje rudo, inmutable y al mismo tiempo letal, Eastwood protagonizó la llamada “Trilogía del Dinero”, compuesta por “Por un puñado de dólares" (1964), “La muerte tenía un precio"(1965) y “El bueno, el feo y el malo” (1966).

Llegada la época de los 70, Clint dejaría el poncho y las espuelas para protagonizar cintas de acción y policiales, donde se destacan “Harry el sucio” (1971), “Fuga de Alcatraz” (1979), entre otras.

Embed

Debutó como director cuando ya era un actor consolidado, en 1971 y con Escalofrío en la Noche (Play Misty for Me) y no ha descansado ni piensa hacerlo.

ADEMÁS:

Murió el actor Joe Lara, famoso por su papel de Tarzán

Su carrera no paró, ya que tras alcanzar el techo en la actuación, dio el salto a la dirección. De su mirada surgieron obras como la emotiva “Gran Torino” (2008) o la premiada “American Sniper” (2015) con Bradley Cooper.

Con la decisión inalterable de hacer cine y el propósito de no depender de nadie, a finales de la década del 60 y con el capital que había acumulado en los western que lo tuvieron como figura excluyente, creó la productora Malpaso que desde 1968 le permitió manejarse con una infrecuente libertad en un medio plagado de condicionamientos.

Embed

Militante republicano aunque siempre hizo un culto del individualismo y mantiene firme la decisión de no inmiscuirse en cuestiones que han merecido polémicos pronunciamientos de su partido, Clint hasta tuvo tiempo, entre película y película, para convertirse en 1986 en alcalde de Carmel by the Sea, un pueblo de algo más de 3000 habitantes, recostado sobre el Pacífico y situado a menos de 200 kilómetros de su San Francisco natal.

Embed

Actor, productor, director, ocasional alcalde, otra de las aficiones y habilidades de Eastwood están relacionadas con el mundo de la música. En casi todos sus filmes ha tenido intervenciones más o menos importantes en la selección de la banda de sonido, hasta llegar a Río Místico, en la que escribió íntegramente la música.