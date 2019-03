En esta ocasión, tenemos a un director iraní filmando una co producción entre Suecia y Dinamarca, que cuenta la historia de una mujer llamada Tina (Eva Melander), que se desempeña como vigilante de aduanas, que posee la extraña habilidad de oler los sentimientos de la gente.

A pesar de que el aspecto de Tina asusta a la gente ya que sus facciones parecen más las de una mujer primitiva que las de un ser homo sapiens sapiens, su eficacia es formidable ya que este sexto sentido le permite identificar a los contrabandistas: desde aquellos que meten cuatro botellas de alcohol, hasta un pulcro ejecutivo que lleva una tarjeta llena de pornografía infantil.

Pero la rutinaria y aburrida vida de Tina da un giro de 180 grados cuando conoce a Vore (Eero Milonoff), un hombre aparentemente sospechoso, que provoca que ponga a prueba sus habilidades por primera vez.

Con una extraña atracción por Vore, Tina irá descubriendo su lado más animal y se verá obligada a lidiar con aterradoras revelaciones sobre ella y la humanidad en general.

Yendo al filme en sí, nos encontramos con una gran revelación detrás de la cámara llamado Ali Abbasi, un director que debutó con Shelley (2016) y ahora sorprendió a la crítica especializada tras su estreno el año pasado en Europa. Esto le valió el premio Un Certain Regard del Festival de cine de Cannes, el premio de la crítica en el Festival Internacional de cine de Noruega, el premio World Fiction a la mejor película en el Festival de Los Angeles, entre otros; aunque en los Oscar fue ignorada.

Lo cierto es que, apoyado en el relato corto “Gräns” de John Ajvide Lindqvist -autor también del texto que se convirtió en Criatura de la Noche (Låt den rätte komma in, 2009) y su remake norteamericana Déjame entrar (Let me in, 2010)- Abbasi construye una historia en la que se mezcla el misterio, el género policial, el romántico y algunos elementos sobrenaturales que obligan al espectador a preguntarse una y otra vez qué es lo que está pasando realmente.

El manejo de los tiempos y las maravillosas actuaciones de los protagonistas (bajo capas y capas de maquillaje) cumplen en desviar la atención del espectador, y lo llevan a empatizar con Tina, en el hecho de poder “oler” que “hay algo”, pero no entender de qué se trata.

No se preocupe, que acá no hay un David Lynch o un David Cronenmberg, por lo que la definición no se va por las nubes y resulta mucho más sencilla de comprender que cualquiera de las obras de esos realizadores.

Bien por Abbasi.

Ficha Técnica

Título Original: Gräns (Suecia, Dinamarca, 2018) Dirección: Ali Abbasi Guion: Ali Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindqvist (Basada en la novela “Gräns” de John Ajvide Lindqvist) Producción: Nina Bisgaard, Piodor Gustaffson, Petra Jönsson Fotografía: Nadim Carlsen Montaje: Olivia Neergaard-Holm, Anders Skov Dirección de arte: Frida Hoas Vestuario: Elsa Fischer Sonido: Christian Holm Música: Christoffer Berg, Martin Dirkov Maquillaje: Göran Lundström Casting: Sara Törnkvist País: Duración: 101 min.