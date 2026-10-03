El clima en el AMBA: tormentas y una máxima de 16ºC durante este sábado 3 de octubre

El aviso por tormentas desciende a nivel amarillo en el extremo oeste de Chaco y Formosa, el norte de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la caída de granizo y una intensa actividad eléctrica.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 3 de octubre.

Por su parte, Santa Cruz y Ushuaia se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias. Y también hay alerta amarilla por viento Zonda en el sur de Salta, el oeste de Catamarca y de La Rioja, y el centro de San Juan. La advertencia de ese nivel por vientos fuertes abarca el oeste de Jujuy, de Salta y de Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén.

Por último, el alerta naranja por nevadas corre para el sector cordillerano suroeste de Chubut, mientras que para el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, el aviso se prevé para el área montañosa de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.