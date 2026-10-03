El clima en el AMBA: tormentas y una máxima de 16ºC durante este sábado 3 de octubre

El fin de semana arrancará con mal tiempo en la Ciudad y el Conurbano. Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y viento Zonda. Mirá cuáles son las provincias afectadas.
Este sábado 3 de octubre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con tormentas por la mañana y lluvias por la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 14ºC de mínima y 16ºC de máxima, según el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El mal clima dominará una jornada de cielo nublado, en la que las condiciones del tiempo recién empezarán a mejorar por la noche.
Para el domingo 4 de octubre se esperan 10ºC de mínima y 20ºC de máxima, sin probabilidad de precipitaciones. Y el lunes 5 habrá un leve de las marcas térmicas, que oscilarán entre los 14ºC y 22ºC. El cielo continuará parcialmente nublado en la Ciudad y el Conurbano.
El SMN emitió este sábado una alerta naranja por tormentas para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde se esperan intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora.
El aviso por tormentas desciende a nivel amarillo en el extremo oeste de Chaco y Formosa, el norte de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la caída de granizo y una intensa actividad eléctrica.
Por su parte, Santa Cruz y Ushuaia se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias. Y también hay alerta amarilla por viento Zonda en el sur de Salta, el oeste de Catamarca y de La Rioja, y el centro de San Juan. La advertencia de ese nivel por vientos fuertes abarca el oeste de Jujuy, de Salta y de Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén.
Por último, el alerta naranja por nevadas corre para el sector cordillerano suroeste de Chubut, mientras que para el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, el aviso se prevé para el área montañosa de Neuquén, Río Negro y Chubut.
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.