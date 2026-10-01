Tren Sarmiento: el servicio diferencial entre Once y Moreno sumó una nueva parada

Asimismo, ofrece asientos numerados y busca brindar una alternativa de viaje con menor exposición a las aglomeraciones del tránsito vehicular, en comparación con otros medios de transporte. Funciona de lunes a viernes, con un recorrido que une el centro porteño con distintas localidades del oeste del Gran Buenos Aires.

Según el cronograma, el trayecto completo entre Once y Moreno dura una hora y 21 minutos.

Durante este mes, la tarifa del tren diferencial es de $2.600 por tramo. El importe resulta el mismo tanto para quienes viajan entre Once y Haedo como para quienes realizan el recorrido completo hasta Moreno.

Los pasajes pueden adquirirse de manera anticipada en el enlace oficial habilitado por Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia que ofrecen este servicio.