Tren Sarmiento: el servicio diferencial entre Once y Moreno sumó una nueva parada

Lo hizo a partir de este jueves 1º de octubre. Esta nueva parada se incorporó a la que ya realizaba en Haedo. A partir de un cambio de horario, el tren comenzó a salir a las 6.39 desde Moreno.
El servicio diferencial del Tren Sarmiento que une Once y Moreno incorporó una nueva estación a su recorrido a partir de este jueves 1° de octubre. Además, cambió el horario de salida de la primera formación desde Moreno y mantuvo una tarifa de $2.600 por tramo.
El tren diferencial de la línea Sarmiento, que funciones de lunes a viernes, comenzó a detenerse en Merlo. La modificación permitió ampliar la cobertura del servicio en la zona oeste del conurbano bonaerense.
La formación parte desde Once a las 18:35 y realiza una parada en Haedo a las 19.21. Y luego, para en Merlo antes de completar el recorrido hasta Moreno. En sentido contrario, el tren sale desde Moreno a las 6:39, diez minutos más tarde que en el esquema anterior. Durante el trayecto hacia Once, también se detiene en Merlo y Haedo.
El servicio comenzó a operar el 17 de junio y utiliza un coche de primera clase proveniente de la formación de larga distancia que conecta Once con Bragado. Entre sus principales características, cuenta con aire acondicionado, baños y mayores comodidades para los pasajeros.
Asimismo, ofrece asientos numerados y busca brindar una alternativa de viaje con menor exposición a las aglomeraciones del tránsito vehicular, en comparación con otros medios de transporte. Funciona de lunes a viernes, con un recorrido que une el centro porteño con distintas localidades del oeste del Gran Buenos Aires.
Según el cronograma, el trayecto completo entre Once y Moreno dura una hora y 21 minutos.
Durante este mes, la tarifa del tren diferencial es de $2.600 por tramo. El importe resulta el mismo tanto para quienes viajan entre Once y Haedo como para quienes realizan el recorrido completo hasta Moreno.
Los pasajes pueden adquirirse de manera anticipada en el enlace oficial habilitado por Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia que ofrecen este servicio.
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