El tiempo en AMBA: fresco con máxima de 18 grados

Para mañana, miércoles 20 de septiembre, previa del Día de la Primavera, el ambiente se tornará más húmedo e inestable y habrá chance de lluvias con registros térmicos que irán entre los 14 y 18 grados.

Finalmente el 21 de septiembre, todavía durante la mañana el día seguirá inestable, con probabilidad de precipitaciones, pero irá mejorando con el correr de las horas.

Los valores para ese día serán de 14 grados de mínima y 20 de máxima.

El viernes, en la previa del fin de semana, continuará el cielo nuboso y fresco, con un termométro que marcará los 14 y 20 grados.

El sábado también el cielo se tornará con nubosidad variable, con valores entre los 13 y 18 grados.

Alerta amarilla por tormentas para Corrientes y Misiones

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para todo el territorio de la provincia de Misiones y para las localidades correntinas de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y no se descarta que estén acompañadas por caída de granizo, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, indicó el organismo meteorológico.

De acuerdo al SMN, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

El organismo recomendó a los habitantes de la zona bajo alerta que eviten actividades al aire libre, no saquen la basura y retiren objetos que impidan que el agua escurra; no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.