El tiempo en el AMBA: este sábado suben las temperaturas y habrá tormentas

Distintas serán las condiciones climáticas durante el domingo: tormentas fuertes en la madrugada y lluvias desde la mañana y hasta la noche noche, con chaparrones por la tarde; junto a temperaturas de entre 16 y 21 grados. Para el lunes, se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; con marcas térmicas de entre nueve y 18 grados.

Alerta por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado un alerta amarillo por tormentas fuertes con posible caída de granizo que rige para zonas de Buenos Aires La Pampa, San Luis, Córdoba y Santa Fe. En algunas regiones, el aviso sube a naranja.

De acuerdo con el reporte, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h". Y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

sabado4deoctubre

En regiones con alerta naranja, el organismo indica que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”. En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En el resto del país, rige un alerta amarillo por viento en Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Y en Chubut hay alerta por lluvia.

Las recomendaciones del SMN por tormentas y granizo