Lali Espósito sorprendió al revelar en qué gasta todo el dinero que gana

“A ver, te lo voy a decir así. Recién estábamos hablando de hace cuantos años trabajo, 23 años", comenzó Lali, al hablar de su patrimonio personal y financiero, después de más de dos décadas de trabajo ininterrumpido, considerando que arrancó su carrera artística por el camino de la actuación cuando era apenas una niña y que, después, decidió volcarse casi de lleno al mundo de la música.

"No diría forrada, pero me va bien...", se sinceró Espósito, entrevistada en una nota para La Revuelta, programa conducido por David Broncano, en España. "A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas...", se diferenció la cantante a una, por ejemplo, Wanda Nara, quien suele invertir su fortuna en accesorios.

"No soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”, compartió Lali, al referirse en qué suele invertir las ganancias que logra por sus distintos trabajos arriba del escenario y con su música en plataformas, en la actualidad.

LO PRIMERO ES LA FAMILIA

“Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, dijo Lali y en el estudio se hicieron eco los aplausos cerrados, entre la platea que fue a presenciar el programa, uno de los más consumidos por la tele de la Madre Patria.

“Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también”, contó Espósito. Con dice el refrán popular: "la caridad, empieza por casa".