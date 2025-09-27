El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por vientos fuertes durante este sábado

Para el domingo se espera una mejora en el tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche, y marcas térmicas de entre 11º y 22º. La nueva semana, en tanto, iniciará con un lunes que tendrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 10º y 22º.

Alerta amarilla por vientos fuertes, lluvias y tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Más allá del AMBA, la alerta amarilla emitida por el SMN ante vientos fuertes rige en zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”, indicó el organismo oficial.

Asimismo, hay una alerta amarilla por lluvias en regiones de la provincia de Buenos Aires, la cordillera de Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. En esos lugares, "el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas", de acuerdo con el reporte.

Para Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos rige una alerta amarilla por tormentas. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN por vientos fuertes, lluvias y tormentas