El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por vientos fuertes durante este sábado

Así lo señaló el reporte emitido por el SMN. En la zona del AMBA también habrá lluvias y las temperaturas rondarán entre los 13 grados de mínima y 18 de máxima. Más de la mitad del país se encuentra bajo alerta meteorológico.
Este sábado se presentará con malas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde rige una alerta amarilla por vientos fuertes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana comenzará con lluvias por la mañana y la tarde, mientras las temperaturas rondarán entre los 13 y 18 grados.
Para el domingo se espera una mejora en el tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche, y marcas térmicas de entre 11º y 22º. La nueva semana, en tanto, iniciará con un lunes que tendrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 10º y 22º.
Más allá del AMBA, la alerta amarilla emitida por el SMN ante vientos fuertes rige en zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”, indicó el organismo oficial.
Asimismo, hay una alerta amarilla por lluvias en regiones de la provincia de Buenos Aires, la cordillera de Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. En esos lugares, "el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas", de acuerdo con el reporte.
Para Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos rige una alerta amarilla por tormentas. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.