El tiempo en el AMBA: tras la ola de calor y las lluvias, bajan las temperaturas

Mientras tanto, el organismo oficial emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes en el interior del país. El aviso rige para zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.

En las regiones donde hay alerta amarilla se esperan tormentas intensas con lluvias abundantes en cortos periodos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Según la región, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 50 y 100 milímetros. Y donde rige el alerta naranja, las tormentas podrían generar acumulados de precipitación de entre 30 y 70 milímetros, acompañadas de ráfagas que superarían los 60 km/h.

Entre sus principales recomendaciones, el organismo oficial aconseja no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tormentas en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN había anunciado para el viernes la llegada de un frente frío que traería tormentas con ráfagas de viento de hasta 90 km/h y acumulados de agua de hasta 50 mm. Por la noche, el alerta fue renovado y advirtió por “abundante caída de agua en cortos periodos, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica”.

En ese contexto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, informó que el Equipo de Emergencias de la Ciudad puso en marcha el protocolo para “responder de inmediato ante cualquier situación”. "Desde el Centro Único de Coordinación y Control ya se está monitoreando el avance del temporal", agregó.