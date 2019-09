El oficialismo experimenta la incompatibilidad de gestionar la crisis y comenzar la campaña

"Agosto fue derrota y nueva crisis, no fue sólo la holgada diferencia lo que nos paralizó sino que además tuvimos que ajustarnos a la nueva crisis que se precipitó por la debacle electoral", relató tal vez el político bonaerense que más escucha la gobernadora María Eugenia Vidal.

Y es un concepto extendido en las primeras filas del vidalismo, es incompatible gestionar la crisis y al mismo tiempo comenzar la campaña electoral, aun sin rumbo claro.

La profundidad de la crisis provincial se puede "ver", según colaboradores de la gestión, en la imposibilidad de mejora la cifra del bono de 3000 pesos que, con alcances limitados, terminó dando Vidal a los empleados públicos.

Resaltan que, hoy por hoy, asistimos a una "sana competencia" entre los municipios para ver quien mejora la propuesta. Y algo de eso está pasando.

El Municipio de San Isidro informó que otorgará un bono no remunerativo de $12.000 por única vez a sus trabajadores municipales, un bono que será percibido en tres cuotas de $4.000 en los meses de octubre, noviembre y enero.

"Este tipo de medidas generan un mayor impacto en los asalariados de menor poder adquisitivo, y de esta forma buscamos estar cerca de nuestros trabajadores en los momentos difíciles", afirmó el intendente Gustavo Posse.

Para no ser menos, el Municipio de La Matanza entregará un bono especial de 16 mil pesos para todos sus empleados. "Argentina está viviendo una grave crisis que golpea muy duro a nuestros trabajadores, por lo que este bono representa un ayuda fundamental para las familias de nuestros empleados", sintetizó la intendenta y candidata a vicegobernadora del Frente de Todos, Verónica Magario.

Tampoco se quiso quedar atrás el intendente de La Plata, Julio Garro, que parece haber "echado el resto" en la víspera de una elección general de "bandera verde".

Todas estas experiencias municipales terminaron en acuerdos con los sindicatos y dando una respuesta a los reclamos. En cambio, en provincia terminaron sin pleno acuerdo de los gremios y en algunos casos, incluso, reabriendo conflictos que están latentes. Por caso el frente docente.

Los gremios docentes estaban reclamando en rigor que la actualización por inflación sea mensual, pero ante la confirmación del bono se mostraron sorprendidos por la exclusión, pues efectivamente, conjuntamente con la policía, son los dos colectivos más número de empleados públicos que no percibieran el bono compensador.

El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, descartó de plano la posibilidad de otorgar a los docentes un bono, como el que se anunció para el resto de los estatales, ante la insistencia de los gremios y dijo "los docentes no van a recibir bono porque tuvieron la mejor paritaria del país".

El funcionario aseguró que "los docentes tienen la mejor paritaria de la provincia y del país, con cláusula gatillo", por lo que es necesario "pensar en el resto de la familia, que son los estatales".

"Los estatales no tuvieron cláusula gatillo, (sino) una de actualización semestral hasta junio", dijo el titular de la cartera laboral provincial, y agregó que "para el segundo semestre" están "poniendo un bono".

Villegas sostuvo también que en octubre se "sentarán a discutir" porque en noviembre tendrán "una revisión (salarial) pendiente que está firmada para un acuerdo del 2% en septiembre y del 2% en noviembre".

La semana pasada, el gobierno bonaerense anticipó que otorgará un bono no remunerativo ni bonificable de 3.000 pesos para los empleados estatales cuyos ingresos sean inferiores a 38.300 pesos mensuales y de 2.100 pesos para el personal pasivo de la administración pública. Ese bono se otorgará en dos cuotas iguales de 1.500 para los empleados y de 1.050 para los jubilados, que se percibirán en el caso de los estatales en actividad el día 20 de septiembre y el 18 de octubre de 2019.

María Laura Torre, secretaria general adjunta del SUTEBA, salió al cruce de Villegas y recordó que "hace 15 días que está incumpliendo con la ley de paritarias" pues desde el Frente Docente se está reclamando la convocatoria a mesa técnica y así reabrir la negociación paritaria.

Defensa

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Adrián Urreli, hombre de Lanús y ligado al intendente de ese distrito, Néstor Grindetti, salió a cuestionar al candidato a la jefatura comunal por el Frente de Todos, Edgardo Depetri, por hacer "campaña solo con temas nacionales" y no presentar "propuestas locales".

También habló sobre la visita al municipio de la candidata a vicegobernadora por el FdT, Verónica Magario, y negó que Grindetti hiciera campaña por el "corte de boleta" para despegarse del presidente Mauricio Macri.

Así, el legislador del oficialismo aseguró que el postulante del peronismo "hace campaña hablando de temas nacionales porque desconoce el municipio". Para Urreli, Depetri "lo único que dijo es que iba a hacer las obras en el barrio de La Maquinita, obras que comenzó en la gestión anterior su padrino político Darío Díaz Pérez (ex intendente), no solo no las terminó, sino que se abandonaron, se cobró el dinero y el caso esta judicializado; detrás de La Maquinita están (Julio) De Vido y José López, no es el mejor ejemplo el que eligió".

Asimismo, el legislador bonaerense pidió al candidato de Todos que aclare sus propuestas para Lanús, ya que –dijo- los vecinos necesitan que los candidatos le digan qué van a hacer, qué van a hacer con la recolección de la basura, el asfalto, las luminarias, el espacio público ( ). "Hay miles de temas que le interesan a los vecinos y Depetri de eso no dice nada", disparó Urreli.

Respecto del corte de boleta y una supuesta campaña que encara el oficialismo en ese sentido, Urreli fue categórico "nosotros no hacemos una campaña de corte, pertenecemos a este espacio y estamos comprometidos, pero, lógicamente, hay vecinos que valoran a Grindetti y quieren elegirlo a él por sobre otros candidatos", dijo.

Sobre la visita de Magario a Lanús y sus críticas a la situación económica, Urreli expresó: "Magario viene a dar clases de cómo resolver la pobreza siendo la intendenta del municipio más pobre de la provincia de Buenos Aires", y también detalló que se trata de "un tema complejo que trasciende a los intendentes, donde todos tenemos que tener humildad y contribuir para resolverlo", pero para finalizar resaltó, en relación a la visita de Magario al distrito, que "estas actitudes no ayudan".

Bicentenario

El intendente Alberto Descalzo encabezó el tradicional corte de cintas del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, que abrió sus puertas luego de más de una década de labores administrativas, de construcción y trabas burocráticas

Lo hizo junto a funcionarios municipales, representantes de comunidades religiosas que dieron su bendición al edificio y vecinos y vecinas del distrito, además del plantel de trabajadores.

"Hoy nuestro pueblo está contento después de tantos años de lucha", subrayo el primer mandatario y unos de los intendentes bonaerenses que por mayor tiempo permanece en forma ininterrumpida como tal.

El nosocomio tendrá guardia durante las 24 horas de clínica médica, terapia intensiva y pediatría; ginecología; obstetricia; traumatología; urología; laboratorio; vacunatorio; y farmacia.

También habrá una dependencia permanente del Centro Integral para la Atención de la Mujer. La capacidad de camas también se incrementará, ya que pasará a contar con disponibilidad para 30 pacientes.

Dentro del Hospital, también funcionará la Escuela Municipal de Enfermería, donde los alumnos y las alumnas van a poder aprender y formarse en el trato diario con los pacientes.

Viejas cuentas

El líder del Frente Renovador Sergio Massa visitó San Miguel, donde el peronismo busca derrotar al intendente Jaime Méndez, que tributa en Juntos por el Cambio pero que en el pasado inmediato supo relacionarse con las filas del tigrense. Méndez, además, echando mano al "delivery de boleta" logró imponerse con cierta comodidad en las primarias. Acompañó al candidato a intendente del Frente De Todos durante una recorrida por empresas locales.

Massa acompañó al candidato a intendente del Frente De Todos durante una recorrida por empresas locales y apuntaló la candidatura de Franco La Porta a la intendencia. Durante una recorrida por empresas locales y un centro de jubilados criticó al gobierno local de Jaime Méndez por la "picardía" de promover el corte de boleta y alertó sobre las consecuencias económicas que provocó la gestión de Mauricio Macri.

"Necesitamos a Franco La Porta como intendente", expresó el líder del Frente Renovador y pidió a los vecinos que voten "equipo completo" porque "queremos a San Miguel, Buenos Aires y Argentina de pie".

Hizo hincapié en la necesidad de "estar todos juntos por una idea de país" y en la importancia de "un equipo de trabajo, que es un equipo completo, sin cortes, sin picardías" dijo Massa en referencia a la acción de Méndez que instruyó a sus militantes para que repartan su boleta local de JxC, junto a los restantes cuerpos de la del FdT.

Méndez gobierna el distrito luego de que Joaquín De la Torre ingresara al Ministerio de Gobierno de María Eugenia Vidal, tras obtener la intendencia en 2015 acompañando la boleta del massismo.

En ese sentido, Massa destacó que "es muy importante que cuando vayan a votar piensen que Alberto, Axel y nosotros desde el Congreso, necesitamos a Franco La Porta como intendente de San Miguel".

"Como diría Maradona, no nos corten las piernas, déjenos jugar con el equipo completo", insistió el candidato a diputado nacional del FdT sin disimular su "sed de venganza".