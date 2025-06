El verdadero motivo por el que levantan el programa de Viviana Canosa en El 13

Esta confirmación llega pocos días después de que la periodista cuenta al aire, en el streaming Carnaval, lo que fueron sus meses en la emisora de Constitución, desde que debutó con su programa. "Cuando debuté hace unos meses en Canal 13, al segundo día, Adrián Suar y Pablo Codevila me querían echar a la mierda. Y todos los días hago el programa con los huevos en la garganta", contó Canosa, al aire, en el ciclo que comparte con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

"Sabés lo que es que te llamen y te digan 'no podés hablar', después de debutar en Canal 13... Pidieron al día siguiente mi cabeza y la de Marcelo Bonelli", se sinceró Viviana, incluyendo a el conocido comunicador, en su descargo público. "Tengo contrato hasta agosto inclusive. Yo no soy la que decide".

"Tengo el mejor equipo, estoy feliz con la gente del canal. Lo que me quejé en su momento fue que quería hacer un programa más picante, pero no se puede... Lo pasamos muy bien. Sí es cierto que no está bueno laburar con la tensión de no saber qué va a pasar, no es sano para nadie...", expresó Canosa, en los últimos días.

La realidad es que El 13 no "digirió" de la mejor manera todo el escándalo que significó el CanosaGate a partir de las denuncias en tevé y en la justicia en la que Viviana involucró a distintos famosos como ser Lizy Tagliani y Flor Peña, entre ellos. Y que sumado a eso, en más de una oportunidad le pidieron a la presentadora que "baje el tono de sus temas" porque el canal es partidario de cuidar a las figuras del mundo del espectáculo.

POR QUÉ CANOSA ESTARÁ AUSENTE ESTA SEMANA EN EL PROGRAMA

Ángel de Brito contó, desde su cuenta de X (ex Twitter), que esta semana Canosa estará ausente durante tres emisiones vespertinas. El conductor reveló el motivo de la ausencia de su colega en la pantalla chica. Y, además, adelantó quién ocupará su lugar, donde el "faltazo".

“Este miércoles, jueves y viernes, María Belén Ludueña reemplaza a Canosa porque Viviana tiene el Bat Mitzvá de la nena y arregló con el canal esos tres días para el festejo”, informó De Brito, desde la red social. “Qué planazo, creo que me tomo unos días porque estoy como quemada. Creo que, en estos días, va a venir María Belén Ludueña mañana, el jueves y el viernes para que yo me guarde y descanse”, dijo Viviana, por su parte, al aire.

“Tengo un compromiso tomado con anterioridad y creo que necesito parar porque voy a enloquecer, eso para que no digan huevadas", se atajó la periodista, sobre las posibles especulaciones mediáticas que pudiesen surgir a partir de su ausencia, por algunos días.