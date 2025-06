Chiara Mancuso confirmó su explosivo romance con una mega figura internacional

"No puedo creen que encontré al amor de mi vida. Siento que es mi alma gemela. Lo conocí de forma casual", comenzó a contar Chiara, al aire del stream de DGO. "Me lo crucé caminando por Calle Corrientes. Nos chocamos, se me cayó lo que yo tenía en la mano, unos cuadernos. Y cuando levanto la vista, era Mario Casas".

"Me dice ´tía, coño que te he tirado todo, que soy un gilipollas´. Le dije que no pasaba nada pero que me recompensara. Me dijo ´que tía, tú eres La cobra de Gran Hermano´ (como es apodada desde su participación, por 6 meses en la casa más famosa del país)", contó Mancuso, entre risas, al acordarse de lo graciosa que fue la reacción del actor, al conocerse.

"Chicos, desde ese día nunca más nos separamos. Ya van 15 días. Ahora estamos a pura videollamada, puro sexting. Pero ya me voy a ir a verlo, para no separarnos nunca más", adelantó Chiara, sobre lo que sucederá en su vida amorosa, en las próximas semanas, cuando termine la edición del reality show.

AMOR A LA GALLEGA

"Apenas termina Gran Hermano, para los primeros días de julio, ya me voy... Y después lo voy a traer para argentina, los quiere conocer", le dijo Chiara, a los conductores del ciclo de plataforma, Diego Poggi, y Sabrina Cortez. Habrá que ver, con el correr de las semanas, de los meses, cómo continúa este romance con el actor que supo estar vinculado a la China Suárez.

Mario Casas nota.jpg Mario Casas es un conocido actor y galán español que supo ser relacionado a la China Suárez.

Casas e hizo famoso por producciones cómo Sin miedo a soñar, Los hombres de Paco y en la película Tres metros sobre el cielo. Piezas cinematográficas que le garantizaron un sinfín de premios y homenajes en todo el viejo continente. Es importante resaltar que hoy se encuentra soltero, y a lo largo de su vida ha conquistado a mujeres muy influyentes de España cómo las actrices, María Valverde y Blanca Suárez.

Mario Casas nota 2.jpg Casas en galán de series de plataforma y de películas de llegada internacional.