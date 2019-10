Los candidatos buscan alinear tropa propia para el día después

Las principales alianzas electorales que compiten este domingo realizan los actos finales, pero la campaña ya terminó hace rato se confiesa un colaborador muy cercano de uno de los candidatos que efectivamente pelean por la titularidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que son dos, del total de cuatro que en definitiva terminarán siendo de la partida.

Hubo una coincidencia final de los dos principales campamentos. Tanto Axel Kicillof como María Eugenia Vidal prestan especial atención al frente interno post elección.

Kicillof deslizó en su entorno que buscará juntar "las partes" del Frente de Todos para "gobernar", pues aquí no se contempla otra posibilidad.

Recordemos que, aunque la puesta en escena es de unidad, al menos cuatro partes institucionalizadas en la Legislatura están conviviendo en la alianza electoral transitoria Frente de Todos.

Es más, en el massista Frente Renovador, desde un principio, advirtieron que ellos se mantendrán con "identidad propia", tanto en los municipios como el las Cámaras.

Habrá ver como maniobra el ahora candidato -si el triunfo finalmente lo abraza- con estas cuestiones meramente políticas, donde no posee mucho recorrido.

También María Eugenia Vidal observa y trata de contener a la tropa, tanto sea en una poco probable victoria, como en la más factible derrota.

Ya hay fractura anunciada en el otrora colectivo de Cambiemos en la Legislatura y muchos intendentes preparan su pase de factura para el día después, si finalmente se confirma la debacle bonaerense.

Vidal y sus principales colaboradores quieren mantenerse unidos como Juntos por el Cambio bonaerense, independientemente del resultado -según dicen-, pero a nadie escapa que los aliados, tanto internos del PRO como externos del hipotético liderazgo de la gobernadora, exigirán "otros términos" para permanecer en la retaguardia.

Nuevo bono

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, anunció un nuevo incremento salarial del 11% respecto de los básicos vigentes a octubre de 2019, para el personal municipal de planta permanente, contratados y jubilados.

"A fin de adecuar los sueldos a la difícil situación económica y social actual, en vez de un bono por única vez, el municipio decidió aplicar el aumento a partir de noviembre y será acreditado el último día hábil de ese mes", se consigna en un comunicado que levantó cierta polvareda.

También, se realizará un incremento en asistencia y puntualidad del 10% sobre el porcentual vigente al mes de octubre. Así, a fin de año los trabajadores y trabajadoras habrán recibido un aumento escalonado del 57,26% respecto de diciembre de 2018.

De todas formas, a escasos días de la elección, difundir este tipo de información no pasa desapercibido, y no solamente por el efectivo alivio que puede llevar a los beneficiarios directo de las medidas, sino por las connotaciones que adquiere el anuncio.

"Todo puede ser justificado en el contexto de crisis que vivimos, pero están jugando con el pan de la gente", se quejó un dirigente de Juntos por el Cambio mientras, al mismo tiempo, reconoció que desde su espacio darán batalla hasta el final, pero admitió que el intendente sacó mucha ventaja en las primarias y es difícil revertir la elección el domingo que viene.

"No quiero ni pensar las cosas que haría este hombre (el intendente Katopodis) si estuviera perdiendo la elección, o tal vez nos estamos acercando mucho", concluyó el ofuscado dirigente.

El candidato que cruzó de vereda

"Te pido que no me votes, que no votes al Frente Nos, que votes a MacriPichetto", solicita Gustavo Álvarez, el hasta ahora candidato a gobernador bonaerense del Frente NOS, en un video grabado se encargó de difundir.

Así las cosas, en la provincia de Buenos Aires solo quedarán cuatro fórmulas que disputen la gobernación, las representantes de Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal y FIT.

Cabe recordar que la sexta fórmula nacional que encabeza el economista José Luis Espert no presenta candidatos bonaerenses en ningún tramo desde un principio.

Pero la noticia respecto de la alianza NOS, no se termina ahí, pues al parecer muchos candidatos a intendentes del Conurbano también se estarían bajando de las candidaturas locales.

Por caso, rápidamente, tras los anuncios de Álvarez, se conoció en Escobar que Marcelo Guiralde, candidato a intendente de NOS, también se bajó y expresó públicamente su apoyo hacia el candidato del oficialismo nacional y provincial, Leandro Costa, destacando "las coincidencias" entre ambos, y las "marcadas diferencias" que tienen con el intendente Ariel Sujarchuk, candidato a la reelección por el FdT.