Posible desdoblamiento electoral apura las conversaciones sobre los candidatos en Provincia

Por primera vez, en la ciudad de Mar del Plata, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aries Manuel Mosca ha convocado a los integrantes de la Comisión Bicameral que tiene como objetivo analizar reformas electorales en la provincia.

Aunque precaria y provisoria, con fecha de vencimiento corta, la Comisión es el único espacio formal que se dio la política para analizar la posibilidad de desdoblar las elecciones nacionales de las provinciales, entre otros cambios que se analizan y que significarían modificaciones profundas de la cultura cívica provincial.

La vieja casona que le sirvió a las hermanas Ocampo, conocida como Villa Victoria, para reunir a buena parte de la intelectualidad nacional en las primeras décadas del siglo XX, ahora será el escenario donde legisladores bonaerense, con y sin mandatos, se encuentren para ir definiendo un accionar que los puede llevar a tener que sesionar formalmente en la primera quincena de febrero.

La comisión que preside Mosca está integrada por los representantes del Senado,

Teresa García y Gervasio Bozzano por UC-FpV; Walter Lanaro, Dalton Jauregui, Aldana Ahumada y Emiliano Reparaz por Cambiemos, José Luis Pallares del Frente Renovador, y Darío Díaz Pérez del PJ-Unidad y Renovación.

En tanto que los diputados, además del propio Mosca, son Daniel Ivoskus, Laura Aprile y Gabriela Besana por Cambiemos, Ricardo Lissalde del Frente Renovador, Julio Pereyra del espacio PJ-Unidad y Renovación, María Alejandra Martínez del Frente Amplio Justicialista, y Facundo Tignanelli de UC-FpV.

Se anunció, días pasados, que esta comisión bicameral contará con el asesoramiento adicional de legisladores con mandato cumplido; entre otros están los ex legisladores Graciela Rego, Valeria Amendolara, Evangelina Ramírez, Fernando ‘Chino’ Navarro, Marcelo Díaz y Marcelo Torres.

Las sensaciones sobre ‘las definiciones’ que por el momento se expresan son transversales, si bien es cierto que UC-FpV trató de judicializar la cuestión reclamando mayor reconocimiento formal en el debate.

Además, los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Juan Zabaleta (Hurlingham) se expresaron en contra de la intención que tendría Cambiemos de desdoblar la elección en la provincia.

‘Con los problemas gravísimos que tiene Argentina después de tres años de gobierno, ¿la solución que plantean es desdoblar elecciones?’, se preguntó uno de ellos al tiempo que pidió ‘que se respete el calendario electoral previsto y que todas las energías de la política se pongan en mejorar el país’.

Cristina Fernández de Kirchner también se pronunció en contra de esta posibilidad también y mostró además sintonía con los intendentes.

En términos formales en Cambiemos no hay definición y el massismo ven con buenos ojos reformas en ese sentido, aunque trata de no ser muy taxativos cuando se habla de la reforma puntual que se analiza, la de separar la elección provincial de la nacional.

Pero en rigor, en todos los colectivos, hay dirigencia que ve con buenos ojos el desdoblamiento y otros que no, independientemente de los partidos a los que pertenecen.

Es por ello que si efectivamente se plantea la reforma por parte del oficialismo nadie se rajará las vestiduras tratando de frenarla, será sopesada en detalles, pero avanzará hasta su sanción definitiva, sin mayores sobresaltos.

Por lo cual, el debate subrepticio del momento son las candidaturas e incluso las alianzas. Sucede que algunos entienden que Alternativa Federal aparece sin el compromiso, en principio, de presentar fórmula en la provincial y puede terminar definiendo un pleito donde se gana por un voto, sin ballotage o doble vuelta.

Y mientras el massismo habla con unos y con otros, los posibles vice de las fórmulas son los lugares menos definidos, al tiempo que Verónica Magario se estaría imponiendo como la candidata más importante de la oposición y María Eugenia Vidal tiene todas las fichas en el oficialismo.

Sucede que empezó a circular cierto posible cronograma de un hipotético desdoblamiento de las elecciones provinciales que establece los cierres de lista a mediados de febrero, primarias en abril y general en junio. ‘Cada dos meses elecciones’ agregan, teniendo en cuenta que las nacionales serían en agosto y octubre.

Luego de muchos gestos y algunas acciones; tales como las votaciones del proyecto de Presupuesto y de la Fiscal Impositiva, proyectos que fueron rechazados por los tres bloques de concejales de UC y el Frente Renovador; varios referentes de la oposición en Lanús comenzaron a dar luz verde a declaraciones que apuran un armado opositor en ‘unidad’.

Concejales de UC-PJ y del FR coincidieron en que ‘la unidad dentro del peronismo es clave’ para vencer a Cambiemos en las elecciones de 2019. También reclamaron unidad desde otros sectores opositores como el que integra el referente gremial y líder del Unidad Popular, Víctor De Genaro y desde el Frente Transversal que conduce Edgardo Depetri.

Con la mira puesta en los comicios y con el objetivo de hacerle frente al oficialismo del intendente Néstor Grindetti, el concejal Jorge García, de UC-PJ, aseguró que el peronismo ‘tiene los brazos abiertos para lograr la unidad con todos’ y sostuvo que el panorama ‘es muy alentador’ en el distrito.

En mismo sentido se expresó el concejal por el FR Sebastián Beroldo y se mostró optimista sobre la posibilidad de lograr la unidad de un frente opositor.

‘El peronismo se está poniendo a la altura de las circunstancias y el país requiere que estemos todos juntos y se está trabajando para conseguirlo’, deslizó Beroldo.

Por su parte, el dirigente gremial Víctor De Gennaro aseguró ‘hoy plantamos la bandera para pelear la intendencia del municipio’, reclamó ‘construir una unidad fuerte con todos los sectores populares’, y en ese sentido adelantó que para febrero convocarán a un plenario abierto para la militancia, donde discutirán sobre las propuestas para el 2019 y sus posibles candidatos a intendente.

El actual concejal de UC-FT Edgardo Depetri apuntó que ‘la unidad de la oposición’ tiene que estar en relación al ‘modelo de país y sociedad se quiere para los argentinos’, y tras lo cual advirtió que ‘esto no se resuelve con candidaturas, declaraciones mediáticas o con documentos sino con acciones concretas’ y consideró que, en el distrito, haber llegado a unificar posturas entre los espacios de la oposición ‘es importante’.

No obstantes, los principales dirigentes políticos de la oposición saben que no será fácil la concreción de la tan ‘mentada unidad’, porque también la reclama el ex intendente y actual senador del PJ-UyR Darío Díaz Pérez, que siendo un ‘candidato natural’ por estos días sostuvo que la unidad está ‘por sobre’ cualquier candidatura.

Un conocedor de estas realidades políticas sostuvo que ‘hay tantos candidatos como reclamos de unidad’, pero además apuntó que las PASO terminan siendo una ‘herramienta fundamental’ para ordenar este conglomerado opositor.

Será por ello que recientemente también se le escuchó decir al intendente Grindetti, en acuerdo con otros intendentes del PRO, que ‘lo vengo diciendo hace mucho tiempo, para mí las PASO no sirven para nada, no deberían existir y no tendrían que estar. Las PASO son un tema que deberían resolver los partidos en su interna y no comprometer a toda la gente a votar’.

La marcha atrás del Ejecutivo con la Tasa de Vialidad que buscaba el cobro de $ 0,40 por litro de combustible y $ 0,15 por m3 de gas expendido en las estaciones de servicio de Lomas de Zamora, generó cierta sensación de triunfo para la oposición, aunque moderada.

Como se sabe, con un monto cercano a los 8 mil 739 millones de pesos, el proyecto de Presupuesto 2019 fue aprobado durante la última sesión ordinaria del período legislativo en el Concejo Deliberante del popular distrito del sur del conurbano provincial.

Ese proyecto sancionado tuvo que ser modificado horas previas a su tratamiento, luego de que el intendente Martín Insaurralde anunciase la eliminación de ‘las tasas a los combustibles’, que se pretendían incluir y se estimaba recaudar unos 50 millones al año.

Un poco embalado por las circunstancias, y ante los retrocesos que experimentó el oficialismo con la Tasa de Vialidad y la de Servicios Asistenciales, que proponía el pago de una alícuota para los pacientes no radicados en el distrito que se atiendan en el sistema de salud público municipal, hicieron crecer la esperanza en la oposición de que se puedan dar otros pasos. Ahora irían por la baja de la Tasa por Seguridad y Señalética.

‘Estoy convencido que el intendente va a ver que no hay que aplicarla y esperemos que dé marcha atrás en algo que también creemos que es injusto’, estimó el presidente del bloque de concejales de Cambiemos Diego Cordera en relación a la tasa de Seguridad y Señalética.

El Intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, logró que el presupuesto propuesto para el 2019 sea aprobado por el Concejo Deliberante, con los votos del oficialismo y de Nuevo Encuentro, y de esta forma contará con un total de $2.193.401.959,47 para administrar el distrito a durante todo el año.

De los más de dos mil millones de pesos, 564 millones serán de libre disponibilidad municipal, en tanto mil trescientos millones serán de libre disponibilidad provincial y casi tres mil millones de origen nacional. Asimismo, los fondos municipales afectados ascienden a 192 millones y los nacionales a solo cuatro millones.

Los fondos afectados de la Provincia de Buenos Aires generaron polémica en el recinto luego de que el concejal Héctor Salatino recordara que el gobierno de María Eugenia Vidal destinó 70 millones para obras en el servicio penitenciario y la finalización de la guardia del Hospital Mi Pueblo.Del total del dinero, el 49% será destinado al pago de sueldos del personal municipal. Según afirmó el titular del sindicato, Darío D’Aquino, la planta permanente de empleados es de 3.749, en tanto, la ordenanza fija en $5,441,76 el haber mínimo para los agentes municipales ‘que cumplan horario de trabajo normal en la administración’.La particularidad del caso está dada porque el Ejecutivo envió por separado el expediente que refiere al presupuesto del Concejo Deliberante. Si bien no trascendió la cifra, lo cierto es que la provincia está imponiendo topes a los gastos en los deliberativos locales al igual que hace en la legislatura provincial.