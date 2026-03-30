Sin trenes entre Once y Liniers durante cuatro días

La nueva restricción en la Línea Sarmiento es por renovación de un enlace de vías y trabajos en dos cruces a bajo nivel en Caballito y Villa Luro, a cargo del Gobierno de la Ciudad. Este mediodía descarriló un carguero en Haedo sin afectar el servicio.
Semana Santa no será un período tranquilo para para los usuarios del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento, sino uno complicado: por espacio de 4 días -jueves, viernes, sábado y domingo- los trenes no circularán entre Once y Liniers por la renovación de dos enlaces de vías en Caballito y de la construcción de dos cruces a bajo nivel, que están a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Como viene ocurriendo habitualmente, la novedad se conoció a través de un comunicado interno de Trenes Argentinos difundido a través de las redes sociales: la empresa hasta el momento no efectuó precisión alguna..
Es la octava alteración en dos meses en el ramal Once-Moreno. Respecto a las interrupciones en el servicio, la primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo. Y el domingo 8 de este mes, marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. En tanto, el sábado pasado desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio estuvo interrumpido por el paro general convocado por la CGT. En tanto, para el domingo 22 y lunes 23 pasados se anunció que no circularían trenes entre Once y Flores por la renovación de un Aparato de Vía (ADV) en Caballito. Sin embargo, no se efectivizó la restricción, aduciendo una situación meteorológica que tuvo lugar el sábado.
Las sucesivas interrupciones -que estuvieron acompañadas de un pésimo servicio por parte de las líneas de colectivos que debían reemplazarlo- han llevado a los usuarios a preguntar en redes sociales antes de cada fin de semana si los trenes tendrán una circulación restringida.
Y aunque en los últimos meses han cambiado varias veces los horarios, hay una constante cancelación de servicios nocturnos, que además varían de una semana a otra. Según el itinerario actual -vigente desde el 9 de este mes- el primer tren a Moreno debería salir a las 4.05, pero lo hace 4.51. Y el último debería partir a las 23.55, pero lo hace a las 22.29. Previamente hay recortes y cancelaciones: la frecuencia normal concluye a las 20.27. Los siguientes trenes a Moreno salen a las 20.49, 21.13 y 21.48. En vez de un tren cada 12 minutos, termina siendo de uno cada 40 minutos. En sentido contrario, el primer tren a Once debería partir de Moreno a las 3. Pero recién lo hace a las 3.44. Y el último sale 22.20, cancelándose los trenes de 20.01 y 21.08 en el tramo entre Castelar y Once.
Por otra parte, hoy al mediodía descarrilaron dos vagones de una formación de carga en la Playa Norte de Haedo. El incidente -que no causó inconvenientes en el servicio- se debió al mal estado de las vías en ese sector. El convoy, de Trenes Argentinos Cargas, cargado con carbón de petróleo, se dirigía del Patio Alianza (en Santos Lugares) a la planta Copetro de Oxbow Argentina, en La Plata.
Pero luego de llegar a Haedo, se dispuso desviarlo en la Playa Norte para dar paso al tren del Ministerio de Capital Humano (tren sanitario, compuesto por 10 vagones) que procedente de Temperley había llegado una hora antes, y que iba a continuar rumbo a Retiro de la Línea San Martín. En plena maniobra, 2 de los 28 vagones descarrilaron, y las tareas para encarrilarlos insumió casi 5 horas, tiempo durante la pare del carguero que no tuvo inconvenientes, con su locomotora, estuvo detenido en una de las vías principales (general descendente) del ramal Once-Moreno, a la altura de la estación Haedo.
La consecuencia fue que la partida del tren del Ministerio de Capital Humano hacia Retiro se pospuso para mañana, al igual que la del tren cargado de carbón de petróleo a La Plata.
La zona donde se produjo el descarrilamiento es adyacente donde ocurrió otro -del mismo servicio de carga- el 12 de diciembre de 2022, que provocó la interrupción del servicio entre Haedo y Castelar durante buena parte del día, que en Haedo no se detuvieran durante varios días los trenes que se dirigían hacia Once -porque quedó dañada una de las dos vías (la local descendente) y que a partir de ese momento se implementara una limitación de 12 kilómetros por hora para cualquier tren que cruza las 4 vías principales del ramal Once-Moreno.
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