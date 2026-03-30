Sin trenes entre Once y Liniers durante cuatro días

Y aunque en los últimos meses han cambiado varias veces los horarios, hay una constante cancelación de servicios nocturnos, que además varían de una semana a otra. Según el itinerario actual -vigente desde el 9 de este mes- el primer tren a Moreno debería salir a las 4.05, pero lo hace 4.51. Y el último debería partir a las 23.55, pero lo hace a las 22.29. Previamente hay recortes y cancelaciones: la frecuencia normal concluye a las 20.27. Los siguientes trenes a Moreno salen a las 20.49, 21.13 y 21.48. En vez de un tren cada 12 minutos, termina siendo de uno cada 40 minutos. En sentido contrario, el primer tren a Once debería partir de Moreno a las 3. Pero recién lo hace a las 3.44. Y el último sale 22.20, cancelándose los trenes de 20.01 y 21.08 en el tramo entre Castelar y Once.

Por otra parte, hoy al mediodía descarrilaron dos vagones de una formación de carga en la Playa Norte de Haedo. El incidente -que no causó inconvenientes en el servicio- se debió al mal estado de las vías en ese sector. El convoy, de Trenes Argentinos Cargas, cargado con carbón de petróleo, se dirigía del Patio Alianza (en Santos Lugares) a la planta Copetro de Oxbow Argentina, en La Plata.

Pero luego de llegar a Haedo, se dispuso desviarlo en la Playa Norte para dar paso al tren del Ministerio de Capital Humano (tren sanitario, compuesto por 10 vagones) que procedente de Temperley había llegado una hora antes, y que iba a continuar rumbo a Retiro de la Línea San Martín. En plena maniobra, 2 de los 28 vagones descarrilaron, y las tareas para encarrilarlos insumió casi 5 horas, tiempo durante la pare del carguero que no tuvo inconvenientes, con su locomotora, estuvo detenido en una de las vías principales (general descendente) del ramal Once-Moreno, a la altura de la estación Haedo.

La consecuencia fue que la partida del tren del Ministerio de Capital Humano hacia Retiro se pospuso para mañana, al igual que la del tren cargado de carbón de petróleo a La Plata.

La zona donde se produjo el descarrilamiento es adyacente donde ocurrió otro -del mismo servicio de carga- el 12 de diciembre de 2022, que provocó la interrupción del servicio entre Haedo y Castelar durante buena parte del día, que en Haedo no se detuvieran durante varios días los trenes que se dirigían hacia Once -porque quedó dañada una de las dos vías (la local descendente) y que a partir de ese momento se implementara una limitación de 12 kilómetros por hora para cualquier tren que cruza las 4 vías principales del ramal Once-Moreno.