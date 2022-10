Abrió arteBA con obras de Charly García como la gran atracción

Las miradas estarán puestas en los dibujos y obras del músico Charly García, en su primera muestra como pintor -uno de ellos fue adquirido incluso por la artista Marta Minujín-, en el stand de galería Popa, y con algunos hallazgos imperdibles como la figura del Che Guevara retratada por Antonio Berni, o el negativo más largo del mundo.

Charly exhibe por primera vez dibujos, pinturas y objetos intervenidos de su autoría. El libro en el que el músico bocetó, discutió y garabateó la presentación de "Líneas paralelas" en el Teatro Colón junto a Renata Schussheim en 2013 -quemado en un arranque de ira, apagado en un inodoro-, bandejas pintadas, collages, dibujos de trazo bruto sobre papel son algunas de las piezas que se pusieron a la venta en arteBA.

No todas, "ese libro no se vende", dijo Mecha Iñigo, la compañera de García, a los galeristas. El resto se ofertará en un rango que va de los 300 a los seis mil dólares.

"Las obras de Charly García se vendieron enseguida. Y atraen un montón, entonces también se están vendiendo los otros artistas", contó a Télam el director de galería Popa, Marcelo Bosco.

Algunos de los dibujos del ex Serú Girán hacen referencia por ejemplo a su famosísimo salto dede el balcón de un hotel: la imagen de si mismo con marcador negro y algo de acuarela roja propone alternativas a esa arriesgado gesto, como por ejemplo "acierto más o menos y me quiebro" o "quedo convertido en unicelular". Son hojas blancas, lisas, muchas de ellas de estilo A4, intervenidas a veces de manera espontánea, algunas enmarcadas y otras no.

"Las obras de Charly arrancan en los 600 dólares. Había de 300 pero esas ya se vendieron. Hace un rato vino Marta Minujín y compró uno de los dibujos. Al coleccionista les gusta Charly porque tiene mucho que ver con el arte, es un arte divertido, tiene humor, collage, es trash", detalló Bosco.

García es tan sólo uno de los artistas rescatados este año por Marcelo Bosco y Jo Johannes (Bosco y Jojo) en el stand C27 del sector Utopía de la feria que abrirá sus puertas en avenida Costanera Rafael Obligado 1221. Los otros son Emmanuel Alfonso, Víctor Castillo, Mariano Cinat, Félix D'Eón, A. Lopatín junto a F. Larreta, Héctor Meana y Atilio Pernisco.

ArteBA se lleva a cabo del 7 al 9 de octubre, de 12 a 20, en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires (pabellones 1, 2, 3 y 4), de avenida Costanera Rafael Obligado 1221 (CABA). Las entradas están disponibles en www.arteba.org. General: 1000 pesos; jubilados y estudiantes: 500; menores de 10 años sin cargo.

