Homenaje de la SADE a Ricardo Güiraldes

La mesa redonda que se ocupará del análisis del legado del autor de “El cencerro de cristal” estará integrada por Antonio Las Heras (biógrafo de Güiraldes y autor del libro “Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes”), Jorge Giorno (ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores) y el editor, escritor y poeta Daniel Ripoll.

Don Segundo Sombra, mucho más que una "novela gauchesca"

En un columna publicada este viernes en Popular, Antonio Las Heras destaca que: "Don Segundo Sombra siempre fue considerada una “novela gauchesca” lo que si bien no deja de ser correcto restringe su aspecto trascendente que es el de tratarse de la historia de dos personajes que encarnan, a la perfección, (Güiraldes no desconocía el tema) dos de los arquetipos descriptos por el sabio Carl Gustav Jung (1.875/1.961) al referirse a lo Inconsciente Colectivo".

Y agrega: "En efecto, ante todo señalar que el verdadero protagonista de la novela no es Don Segundo Sombra sino Fabio Cáceres, El Reserito. Este último representa al Arquetipo del Héroe Solar y Don segundo al Arquetipo del Anciano Sabio. Lo que a cada uno de ellos le va sucediendo simboliza el grado de desarrollo de dichos arquetipos. Y el fracaso del recorrido, pues Don Segundo habiendo dado todos sus conocimientos y saberes a El Reserito no consigue –con ello– que éste inicie una vida donde su desarrollo psíquico alcance la adultez".