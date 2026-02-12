General |

Cómo es el rostro de Jesús, según lo que recreó la Inteligencia Artificial a partir del sudario de Turín

La imagen recreada a partir de las marcas del Santo Sudario reavivó el debate sobre la reliquia atribuida a Jesucristo.

Una imagen hiperrealista del supuesto rostro de Jesucristo comenzó a circular tras la publicación de un video, donde se muestra el resultado de un trabajo realizado con inteligencia artificial, a partir de la reconstrucción de los patrones, marcas y rasgos visibles en el Santo Sudario de Turín, una tela de lino que, según la tradición cristiana, habría envuelto el cuerpo de Jesús después de la crucifixión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2021396938688729308&partner=&hide_thread=false

El procedimiento consistió en cargar en un sistema de IA distintas indicaciones técnicas, conocidas como “prompts”, para que el programa interpretara la imagen difusa del lienzo y generara un rostro humano con volumen, proporciones y textura de piel. El resultado fue una representación detallada que rápidamente captó la atención de usuarios interesados en temas religiosos e históricos.

santo-sudario-2

Qué es el Santo Sudario

El Santo Sudario de Turín, también llamado Síndone, es una de las reliquias más estudiadas y discutidas del cristianismo. Se trata de una tela que muestra la figura frontal y dorsal de un hombre con marcas de lo que se interpretan como heridas de crucifixión. Para los creyentes, se trataría de la impronta del cuerpo de Jesús de Nazaret; para otros sectores, su origen sigue siendo materia de debate científico.

sabana-santa-con-la-silueta-de-jesus_shutterstock_2723877697
l rostro fue creado mediante algoritmos que analizaron las formas impresas en la tela.

l rostro fue creado mediante algoritmos que analizaron las formas impresas en la tela.

A lo largo de los años, distintos estudios analizaron la tela desde perspectivas históricas, químicas y forenses. Algunos análisis de datación la ubicaron en la Edad Media, mientras que otras investigaciones cuestionaron esos resultados. Hasta el momento, no existe consenso definitivo entre la comunidad científica.

ADEMÁS: Un fuerte sismo de 6,1 en Chile sacudió a Mendoza y varias provincias argentinas

santo-sudario-de-turin-1857570
La reconstrucción digital interpreta las marcas del histórico lienzo conservado en Turín.

La reconstrucción digital interpreta las marcas del histórico lienzo conservado en Turín.

La aparición de esta reconstrucción digital no aporta pruebas nuevas sobre la autenticidad del Sudario, pero sí suma una herramienta tecnológica que permite ver con mayor claridad la figura impresa en la tela. Especialistas señalan que la IA interpreta datos existentes y los traduce en imágenes probables, pero no confirma hechos históricos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados