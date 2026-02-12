Cómo es el rostro de Jesús, según lo que recreó la Inteligencia Artificial a partir del sudario de Turín

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2021396938688729308&partner=&hide_thread=false Se le dieron los prompts correspondientes a una IA para que reprodujera a la persona de la Sábana Santa de Turín y este fue el resultado. pic.twitter.com/CoO7xkzvdK — Franklin Torres™ (@MocaCity) February 11, 2026

El procedimiento consistió en cargar en un sistema de IA distintas indicaciones técnicas, conocidas como “prompts”, para que el programa interpretara la imagen difusa del lienzo y generara un rostro humano con volumen, proporciones y textura de piel. El resultado fue una representación detallada que rápidamente captó la atención de usuarios interesados en temas religiosos e históricos.

santo-sudario-2

Qué es el Santo Sudario

El Santo Sudario de Turín, también llamado Síndone, es una de las reliquias más estudiadas y discutidas del cristianismo. Se trata de una tela que muestra la figura frontal y dorsal de un hombre con marcas de lo que se interpretan como heridas de crucifixión. Para los creyentes, se trataría de la impronta del cuerpo de Jesús de Nazaret; para otros sectores, su origen sigue siendo materia de debate científico.

sabana-santa-con-la-silueta-de-jesus_shutterstock_2723877697 l rostro fue creado mediante algoritmos que analizaron las formas impresas en la tela.

A lo largo de los años, distintos estudios analizaron la tela desde perspectivas históricas, químicas y forenses. Algunos análisis de datación la ubicaron en la Edad Media, mientras que otras investigaciones cuestionaron esos resultados. Hasta el momento, no existe consenso definitivo entre la comunidad científica.

santo-sudario-de-turin-1857570 La reconstrucción digital interpreta las marcas del histórico lienzo conservado en Turín.

La aparición de esta reconstrucción digital no aporta pruebas nuevas sobre la autenticidad del Sudario, pero sí suma una herramienta tecnológica que permite ver con mayor claridad la figura impresa en la tela. Especialistas señalan que la IA interpreta datos existentes y los traduce en imágenes probables, pero no confirma hechos históricos.