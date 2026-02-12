Luciano Castro estaría internado en una clínica tras semanas de exposiciòn mediática

Castro, de 50 años, habría entrado en crisis luego de la viralización de audios y chats con otras mujeres —incluyendo una joven danesa— mientras estaba en pareja, lo que expuso públicamente su vida privada y provocó el final de su relación con Siciliani.

La información de LAM

El programa LAM (América TV) desarrolló sobre el estado del actor. El periodista Pepe Ochoa reveló que Castro busca "desintoxicarse y volver a estar en eje", luego de haber tocado fondo.

"Hay que ser cautos, pero nos llegó el dato de que existió una charla de Luciano con Siciliani. Le habría dicho que quería internarse con todo lo que sucedió en el último tiempo", explicó el panelista. Según el relato, el actor "se las vio negras, empezó a tener días muy malos y no le encontraba sentido a nada".

“Yo me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien en relación a la exposición que tuvo con todo lo que pasó y en relación al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano”, sumó la conductora del programa (en ausencia de Ángel de Brito), Denise Denise.

“Hace poco hicimos una nota en LAM donde él contaba que todo lo mediático lo impacta de una manera muy profunda, pero eso también le genera mucha ira”, recordó Pepe “El verse en memes, que el audio de la gallega sea de burlas, lo ponía a él en otro lugar. Él está acostumbrado a los medios porque él tuvo escándalos, pero en esta oportunidad todo fue más allá”, señaló Pilar Smith, panelista de LAM-

Ni la familia, ni los allegados a Luciano Castro han dado informaciòn oficial sobre la internación del actor, una situaciòn que preocupa al mundo del espectáculo.