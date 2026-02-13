Envalentonado por los triunfos en el Congreso, el Gobierno piensa en nuevas reformas

El tema fue abordado de manera preliminar en una reciente reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, donde se analizó el impacto de los cambios institucionales en el escenario electoral futuro.

Según admiten en el Gobierno, aún no existe una propuesta cerrada ni consensuada, y tampoco está definido qué iniciativas podrían resultar oportunas de impulsar en los próximos meses.

Sin embargo, dentro de la Mesa Política ya circulan tres ideas que despiertan consenso entre varios de sus integrantes:

- La primera es la suspensión de las PASO en 2027 o su eliminación definitiva, un debate que el oficialismo ya intentó instalar sin éxito en 2024.

- La segunda apunta a modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, con el objetivo de reducir costos y transparentar el sistema.

- La tercera propuesta contempla incorporar en la Boleta Única Papel (BUP) un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca, una alternativa que podría simplificar el acto electoral.

Por el momento, el calendario electoral de 2027 mantiene la realización de las PASO, ya que lo aprobado a comienzos de 2025 fue solo una suspensión excepcional para ese año y no su eliminación. El proyecto original enviado por el Gobierno a fines de 2024 proponía suprimirlas de manera definitiva, pero no logró el respaldo parlamentario necesario.

Se sabe que, desde los sectores del peronismo y el kirchnerismo, la resistencia sería férrea. "El Gobierno intentaría silenciar a las minorías y transformar la democracia en un juego exclusivo para quienes tuvieran grandes aportantes privados", sería el argumento, según fuentes cercanas a los bloques opositores.

Para muchos dirigentes, las PASO serían una herramienta de ordenamiento interno indispensable que, de eliminarse, dejaría la selección de candidatos bajo el control de las cúpulas.

Por otro lado, los bloques de la denominada "oposición dialoguista" mostrarían una postura ambivalente.

Cabe destacar que el Gobierno tiene una extensa lista de proyectos por tramitar en el Congreso. Solo por decir algunos, queda que se produzca la sanción del proyecto de Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También deben comenzarse a tratar en comisiones los aspectos finos del tratado comercial con Estados Unidos, la adhesión de Argentina a las condiciones que impone el Consejo de Paz de Donald Trump, la reforma impositiva (de la cual no se conocen amplios detalles) y que se genere el envío de pliegos de jueces federales.

Analizan incluir el presupuesto universitario en las sesiones extraordinarias

Tras apelar la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno estudia presentar un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento y que sea tratado en las sesiones extraordinarias.

Un fallo del juez federal Enrique Cormick ordenó al Estado nacional actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades, en el marco de un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.

El magistrado consideró que el Decreto 759/2025, que suspendió la ejecución de la Ley 27.795, tenía rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".

Ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal deberá resolver si confirma o deja sin efecto la medida cautelar.

La ley de financiamiento universitario había sido sancionada por ambas cámaras del Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.

El Gobierno tiene una propuesta para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y llevar "alivio" a las casas de estudio. El nuevo texto incluiría los porcentajes adeudados de años anteriores y también definiría la paritaria docente con una reapertura cada dos meses.

Diferentes organizaciones gremiales de docentes y no docentes planean iniciar con jornadas de paro y movilización si no prospera la negociación del Gobierno con los rectores. Incluso se habla de una marcha federal con réplicas en todo el territorio nacional.