"Volver a la montaña", una historia inspiradora escrita por Lola Lanusse y Luis Laffargue

Esta obra revela la historia de superación y de hechos conmovedores de la nieta de un expresidente -Alejandro Agustín Lanusse-, narrada con autenticidad y valentía.

Lola Lanusse, co autora del libro que retrata la esencia de la superación que protagonizó, enfatiza que “hay que tocar fondo, encontrar tus demonios y llegar al infierno más desagradable para poder salir. En la vida, la evolución de cada uno de nosotros es propia. Y justamente, en ese camino evolutivo, vas avanzando y van quedando en ese trayecto las personas con las que las afinidades no son las mismas. No es enjuiciable ni criticable, está perfecto”.

La escritora pudo superar el sufrimiento, la enfermedad y transformarlos para bien, gracias al amor de los seres que ahora la rodean, la nueva familia que eligió construir. Las dolorosas experiencias del pasado, a su vez, fueron una oportunidad para superar heridas y renacer en una nueva vida.

"Volver a la montaña, fue editado por Sidera, empresa especializada en la producción de contenidos a medida para autores, empresas, organismos, entidades, instituciones educativas, museos y ONGs.

Los autores

Carolina “Lola” Lanusse, es porteña. Vive en San Martín de los Andes, “su lugar en el mundo”, como ella lo define. Tiene un hijo llamado Nicolás y ama el esquí. En el año 2016 sobrevivió a un ependimona medular. Volver a la montaña es su historia de vida

Luis Alberto Laffargue, nació en Balcarce, es licenciado en periodismo en la Universidad del Salvador donde en la actualidad es profesor de materias audiovisuales, es Magister en Comunicación Audiovisual por la Pontificia Universidad Católica Argentina.

En 2018 escribió, produjo y dirigió el cortometraje La casita negra. También ejerce como crítico cinematográfico y este es su primer libro como coautor.

