De Benedictis habló de una “relación terminada”

El corredor de Necochea había arreglado seguir con el Ford de Giallombardo, pero a la Rana no lo convencieron algunos números del presupuesto y le avisó por mensaje de texto a De Benedictis que finalmente no correrá, al menos, con el histórico auto.

Esto generó cierta bronca en el Pamperito, quien sostuvo, en diálogo con Carburando: “Para mí, la relación con Mauro está terminada. Mi enojo es porque ya estaba hablada la continuidad y estaba escrito cuánto era la parte del presupuesto que yo tenía que poner. El 30 por ciento del que él habla es lo que él me pidió. Me dijo qué lugares del auto me daba’.

De Benedictis y Giallombardo son amigos desde hace más de una década y recorrieron un camino juntos de alegrías y decepciones, pero siempre unidos, así que la sorpresiva decisión de la Rana por contar con Silva descolocó al necochense.

El deportista de Sudeste Bonaerense ahora busca horizontes para tener un 2019 en competencia, más allá de este sinsabor: “Por este imprevisto que surgió hace que no tenga definido en qué categoría y con qué auto voy a correr. Estoy analizando algunas propuestas, ya sea para volver al Top Race, me ofrecieron hacer TN y también TC Pick Up. Hay alguna otra posibilidad de un auto de TC”.