Tragedia en Chaco: la mujer de un referente de la Federación Agraria murió aplastada por el tractor que manejaba su marido

El hecho ocurrió en el paraje Bajo Hondo Chico, ubicado a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco. La mujer estaba sentada en uno de los laterales del vehículo con su hijo al lado cuando, alrededor de las 14.30 y en plena tarea de arado, ocurrió la tragedia.

Según los primeros testimonios, el referente de la FAA provincial divisó un pozo muy cercano e hizo una abrupta maniobra para esquivarlo, momento en el que Vázquez perdió estabilidad y cayó al piso con tanta mala suerte que la sembradora que era traccionada por el tractor la pasó por encima, provocándole la muerte en el acto.

Hasta el campo se trasladó la Policía local, personal de la fiscalía de turno y la División Bomberos, quienes entrevistaron a los únicos testigos directos: Druzianich padre e hijo, quienes continuaban conmocionados por la tragedia. La causa fue caratulada como “supuesta muerte accidental” y es investigada por la Fiscalía de turno, que continuaba al cierre de esta edición recabado testimonios.

La noticia tuvo un alto impacto en la localidad de Sáenz Peña, cuyos vecinos se volcaron a las redes sociales para mostrar su pesar por lo ocurrido. "No entiendo al destino. Una mujer con tanta vida. Tristeza total. Que Dios ilumine tu camino hasta el cielo y que mande lluvia de fuerza y consuelo para tu familia", escribió Julieta S. en Facebook. El posteo fue acompañado por una de las fotos de Vázquez.

"Que descanse en la paz del señor. Vani bella", fue el mensaje publicado por otra usuaria, Gaby Z. "Horrible noticia. Me quedé mal cuando me avisaron. Descansa en paz, Vani. Una mujer que transmitía mucha paz al hablar y me hacía reír de la nada. Mi más sentido pésame a su familia y que Dios consuele a sus seres queridos", sumó Milena M. una ex compañera de colegio de la víctima fatal.