A 20 años de "La pelota no se mancha": el partido despedida de Maradona

Para su partido homenaje Diego reunió a un grupo de estrellas futbolísticas, dirigidas por el Coco Basile, que se enfrentaron a la Selección Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa.

Entre las figuras que participaron se encontraban, entre otros, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Pablo Aimar, Juan Sebastián Verón, Ciro Ferrara, Iván Córdoba, Lothar Matthaeus, Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, Álvaro Recoba, Carlos Valderrama, Davor Suker, Hristo Stoichkov y Eric Cantona. El partido terminó con un Argentina 6 y el Resto del Mundo 3. Dos goles fueron de Diego Maradona.

Maradona, llorando ante sus hijas y ante 60.000 personas, dejó para la posteridad una de sus más grandes frases: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Así, Maradona, el más grande jugador de todos los tiempos, se retiró del fútbol como el quería, con el amor de la gente, de su familia y del mundo del fútbol.