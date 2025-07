Leandro Paredes fue presentado en Boca: "Uno de los días más importantes de mi vida"

Riquelme, como presidente del club, presentó a Paredes: "Solo deseo que Leandro disfrute mucho de estar en su casa. Que cada día lo disfrutes al máximo. Sabes que te quiero mucho”. Luego, vinieron las primeras palabras de Paredes como refuerzo de Boca: “Las sensaciones son increíbles. Mis ganas y mis deseos eran siempre de volver y estando bien. Estoy en una edad donde me siento muy bien físicamente y futbolísticamente. Maduré muchísimo. Feliz y con ganas de poder dar una mano”.

“Me daba un poco de miedo saber si iba a venir gente, recién ahora caigo de lo que es para mí esto. Y lo que representa la gente para mí, está loca llenando el estadio para recibirme. Es algo increíble y estoy totalmente agradecido a la gente”, comentó sobre los hinchas, que coparon La Bombonera para darle la bienvenida.

“Seguramente es el día más importante de mi vida. Me ha tocado irme de muy chico, ganar cosas importantes y jugar en los mejores equipos de Europa, pero volver a casa es algo que soñé desde el primer día que me tocó irme. Sin dudas que es un día increíble y espero disfrutar mucho”, contó sus sensaciones.

Por otro lado, Paredes reveló sobre su estado físico y cuándo tendrá su re-estreno en Boca: “Vengo de estar de vacaciones así que voy a tener que ponerme bien. Hablé con el entrenador y los profes, vamos a ver cómo estoy día a día. No te daré una fecha porque no lo sé”.

En cuanto a su posición, si jugará como volante defensivo, mixto u ofensivo, respondió: “Eso lo va a decidir el entrenador en qué posición me pone, me adaptaré a lo que me pida el entrenador”. Y reveló que usará la 5, cedida por Battaglia: “Hablé con Rodrigo, fue el primero que me escribió en enero cuando estaba la posibilidad de venir. Él recién llegaba y me dijo que agarraba ese número pero que si yo venía me la dejaba. Así que aprovecho para agradecerle porque no es algo normal de una persona que tiene una trayectoria muy buena, con muchos años y que haga ese gesto conmigo se lo agradezco".

¿Paredes quiere ser capitán de Boca? “De muy chico soñé jugar un partido en esta cancha con esta camiseta, volver así es espectacular y obviamente que me encantaría ser capitán de este club”.

Más frases de Leandro Paredes en su presentación

Su charla con Scaloni: “Sí hablé con el entrenador, fue muy claro conmigo y me dijo que a él le importaba poco donde juegue, que si quería volver que vuelva porque lo importante para él es que juegue y esté bien físicamente. Que lo siga haciendo como venía”.

Su salida de la Roma y la cábala de los caramelos: “El salir de Roma duele porque fue un club que llegué de muy joven, me han tratado muy bien y me dieron mucho amor. Dos de mis hijos nacieron en esa ciudad. Es triste también irse de un lugar así. Los caramelos no creo, eso es algo de la selección que hacemos con Rodri (De Paul), así que los comeré en el vestuario”.

Riquelme y Russo: “Tener a Riquelme y Russo es un plus, han logrado cosas muy importantes. Ojalá podamos lograr más cosas juntos. Lo que me conecta es el amor por este club, mi vida se maneja por las pasiones y el amor que le tengo a este club”.

Tuviste alguna duda de que se diera la vuelta a Boca: “Nunca tuve miedo de que no se pueda dar. Más de lo que me da el mundo Boca, la gente, no puedo pedir. Ojalá pueda darle un poco de todo ese cariño y todo lo que me dio. Solo tengo palabras de agradecimiento”.

El hincha de Boca y el saludo de los campeones del mundo: “El hincha de Boca no se puede describir. No lo viví en otro lado en toda mi carrera, me daba mucho miedo saber si iba a venir gente y cuando vi las imágenes me di cuenta lo que es Boca y esta gente. Cuando pase por ese túnel empezaré a disfrutar del hincha de Boca. Hablé con varios campeones del mundo, me mandaron mensajes me felicitaron y estaban muy contentos. Ojalá ellos disfruten muchísimo y les vaya de la mejor manera”.

Qué le dirías a los hinchas que te esperaron y llenaron la Bombonera por tu regreso: “Siempre tengo solo palabras de agradecimiento desde el día que me tocó debutar e irme. Me tocó volver y ver la Bombonera llena es algo espectacular. Ojalá pueda devolverle un poco de todo ese cariño”.

La participación de Boca en el Mundial de Clubes: “Vi los tres partidos, dos partidos increíbles con Benfica y Bayer, han jugado muy bien en una intensidad muy alta. No es fácil enfrentar a este tipo de equipos, esa es la imagen que tenemos que dar”.

Cómo piensa que lo recibirán por ser campeón del mundo: “No lo sé, como dijo Ángel (Di María) va a ser difícil que en otros estadios nos ovacionen porque vestimos otra camiseta. Más allá de eso trataré de disfrutar de Boca, del fútbol argentino y de estar de vuelta en casa”.

La Bombonera como el patio de la casa de Riquelme: “Bueno me lo va a prestar estos año entonces, je. Disfrutar, para mí era un sueño jugar un partido en este estadio y con esta camiseta. Poder hacerlo ahora va a ser increíble y lo voy a disfrutar al máximo”.

La posibilidad de que Dybala se sume como refuerzo de Boca

“De gustar me encantaría, por la clase de jugador y persona que es. Sé que para él también sería un sueño, pero no me meto en las decisiones de los demás. Cada uno tiene su carrera, su vida y si le tocara venir bienvenido sea”.