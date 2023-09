A la espera de Messi, la Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento

Durante la tarde del lunes y en el predio de AFA ubicado en Ezeiza, gran parte del plantel albiceleste se reencontró y dio comienzo a la corta semana de entrenamientos para preparar primero el debut frente a Ecuador, este jueves en el estadio Más Monumental, y luego el choque con Bolivia en la altura de La Paz, el próximo martes.

Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, los futbolistas presentes hicieron unos primeros movimientos livianos. La idea del entrenador es evaluar física y mentalmente a los jugadores que tiene a disposición, y el martes comenzar a aumentar las cargas. La práctica fue a puertas cerradas.

En el entrenamiento estuvieron Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alejandro Garnacho, Leandro Paredes, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Marcos Senesi, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Nicolás Otamendi, Walter Benítez, Juan Foyth, Exequiel Palacios, Ángel Correa y Facundo Buonanotte.

La novedad está en la presencia de Lisandro Martínez, quien encendió las alarmas en el choque del sábado del Manchester United (perdió 1-3 con Arsenal) al salir lesionado: sufrió un golpe en el pie derecho.

Si bien todavía no hay un parte médico oficial, el central zurdo se hizo estudios y los mismos arrojaron que no hay lesión. De todos modos, Scaloni convocó a Facundo Medina por si Licha no está en condiciones.

Por otro lado, Lionel Messi llegará este martes por la mañana al país y se sumará automáticamente a los entrenamientos. El capitán de la Selección Argentina jugó el domingo por la noche con Inter Miami, frente a Los Ángeles FC, por la MLS: dio dos asistencias en el triunfo por 3 a 1 de su equipo.

Además del rosarino, entre las últimas horas del lunes y las primeras del martes se sumarán Emiliano Martínez -el único que resta llegar de los de la Premier League-, Lautaro Martínez, Nicolás González y Lucas Beltrán, provenientes del fútbol italiano, y Nicolás Tagliafico, desde el Olympique de Lyon francés.

El posible equipo de la Selección Argentina ante Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María.