AFA confirmó la sanción a Gallardo por "exceso verbal"

En un fallo publicado en el Boletín Oficial N° 5847, la entidad informó:"Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 23, al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate. Arts. 186 y 260/1 del R.D. (términos descomedidos)".

De esta manera, el DT del Millonario no podría estar en el primer compromiso de la próxima Copa Diego Armando Maradona, que comenzará el fin de semana del 12 de febrero, salvo que abone la multa equivalente a 23 entradas generales, las cuales rondarían un monto de $16.000 aproximadamente.

El dilema se originó en los minutos finales de la derrota de River 2-0 ante el Rojo por la última fecha de la Fase Campeonato, cuando Gallardo le reclamó a Hernán Maidana (Línea 1) un manotazo de Alexander Barboza sobre Matías Suárez en el borde del área.

"No te hagás el boludo, lo cubre con el brazo así. No ves un carajo... Te hacés el guapo conmigo, payaso", expresó fastidioso el entrenador. Esta situación derivó en la expulsión por parte del árbitro principal Diego Abal y concluyó en una fecha de suspensión para el Muñeco.

Pese a su enojo, Marcelo Gallardo se mostró arrepentido por el acontecimiento en una conferencia de prensa que brindó previo al choque ante Palmeiras por la Copa Libertadores, en la que explicó su reacción y reconoció a los jueces: "Me habrá dicho algo de una manera que no me gustó, me sacó y me fui de lugar. A veces nos equivocamos. No tengo nada en contra de Hernán Maidana ni de la terna arbitral. Es más, me parece que Abal hizo un buen partido”.

Asimismo, continuó: "A Hernán Maidana lo conozco hace un tiempo porque no es la primera vez que compartimos campo de juego. Me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones y las formas".

Si bien el comienzo y el formato de la próxima Copa Diego Armando Maradona no está confirmado, River ya conoce las fechas en las que afrontará la defensa de la Copa Argentina y disputará la final de la Supercopa.

En primer lugar, el 10 de febrero se medirá ante Defensores de Pronunciamiento por los 32vos de final del torneo criollo, mientras que irá por el título de supercampeón argentino ante Racing el 24 del mismo mes, en Santiago del Estero.