Carlos Tevez fue presentado como DT de Talleres: "Estoy en mi casa"

"Ayer después del mediodía cuando me llama Andrés, que estaba de vacaciones (en Miami), saqué pasaje para estar hoy acá. Fijate si no confío en esta institución y este club", comenzó Tevez en conferencia de prensa.

"Hay que tener paciencia, ir a paso firme. Estoy feliz, como en mi casa. Muchos saben que muchos años he venido a Córdoba, para otra cosa, pero estoy en mi casa, estoy feliz, muy contento. El dejar a mi mujer y a mi hijo en Estados Unidos para estar acá te dice todo. Confío plenamente en Andrés, los muchachos y lo que es la gente", redondeó.

Tevez vuelve a dirigir después de un poco más de un año de su salida de Independiente, su último club. Antes también estuvo al mando de Rosario Central, en lo que fue su primera experiencia en el banco de suplentes. Como en los casos anteriores, el Apache agarra un equipo que viene complicado.

Tevez llegó para reemplazar a Diego Cocca, quien renunció de manera sorpresiva antes de su debut en el club. La decisión tuvo que ver con su descontento con el mercado de pases realizado por la dirigencia, con la mente puesta más en salidas que en refuerzos.

Talleres tuvo un flojísimo primer semestre de año con el anteúltimo puesto en la Zona B del Torneo Apertura, la eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores y en los 32º de final de la Copa Argentina ante Armenio. La conquista de la Supercopa Internacional frente a River por penales fue la gran alegría.

Diego Cocca explicó su sorpresiva renuncia en Talleres

Diego Cocca explicó su sorpresiva renuncia como entrenador de Talleres a menos de dos meses de asumir y sin llegar a debutar: “Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado. Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno de tener las cosas, que no están claras”.

El entrenador añadió que existen “tres o cuatro jugadores todavía con posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo”, lo que condicionó su decisión. Dos de esos futbolistas son pretendidos por River Plate: Marcos Galarza y Juan Camilo Portilla.

Cocca explicó que tomó la decisión por considerar que no podría lograr el equipo competitivo que había proyectado y calificó su salida como “un momento realmente incómodo”.